〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至两个半月低位,企业财报黯淡损及冒险情绪

标题新闻：意大利1月经季调失业率持稳于11.9%仍处一年半高位附近，新增约3万个岗位--统计局
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路透多伦多10月26日电---加元兑美元周五触及两个半月最低水准,因企业业绩不佳给市场带来压力,而交易商们大多数未理会强劲的美国经济成长数据.
全球科技业巨擘苹果(AAPL.O)业绩令人失望,且亚马逊(AMZN.O)录得净亏损令市场人气受打击,同时人们也担心希腊或无法实现撙节目标.
"市场整体上呈负面情绪,这支撑了公债,相应的代价就是股市和加元."BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri称.
加元兑美元CAD=D4在北美市场收在0.9980加元,或1.0020美元,周四收盘时报0.9939加元,或1.0061美元.加元/美元日内一度跌至0.9994加元,或1.0006美元的低位,为8月7日迄今最低水准.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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* 人民币小幅震荡微收跌，中间价亦小跌 * 美三月升息几率大升提振美元人气 * “两会”召开在即汇率稳定意愿上升 * 外部变化料成人民币波动主因之一 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个 半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数 多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在 岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。 他们也指出，“两会”（人大和政协）召开在即，根据往年经验，人民币汇率料整体稳 定，确保汇率问题不会成为市场关注焦点；当然若外部环境快速变化，料监管层仍会坚持以 人民币汇率指数稳定为主，双边汇率则不会刻意值守某个具体点位，只会控制速度和波幅。 “两会期间就可以休息了。”一中资行交易员称，“两会期间无论升贬，估计都是均衡 的双边态势，这是大家乐意看到的局面，这个时候外汇市场就是求一个不上新闻。” 全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)