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市场报道 | 2012年 10月 27日 星期六 05:12 BJT

〔加拿大汇市〕加元兑美元跌至两个半月低位,企业财报黯淡损及冒险情绪

路透多伦多10月26日电---加元兑美元周五触及两个半月最低水准,因企业业绩不佳给市场带来压力,而交易商们大多数未理会强劲的美国经济成长数据.

全球科技业巨擘苹果(AAPL.O)业绩令人失望,且亚马逊(AMZN.O)录得净亏损令市场人气受打击,同时人们也担心希腊或无法实现撙节目标.

"市场整体上呈负面情绪,这支撑了公债,相应的代价就是股市和加元."BMO Capital Markets资深分析师Sal Guatieri称.

加元兑美元CAD=D4在北美市场收在0.9980加元,或1.0020美元,周四收盘时报0.9939加元,或1.0061美元.加元/美元日内一度跌至0.9994加元,或1.0006美元的低位,为8月7日迄今最低水准.(完)

--编译 洪曦;审校 母红

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