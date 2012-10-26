〔国际油市〕油价连涨第二日,成品油在飓风来袭前攀升

标题新闻：意大利1月经季调失业率持稳于11.9%仍处一年半高位附近，新增约3万个岗位--统计局
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* 美国第三季GDP按年增长2%
* 飓风Sandy逼近美国东海岸
* 在风暴来袭前,美国取暖油和汽油期货上扬
路透纽约10月26日电---布兰特原油期货周五连升第二日,从稍早的跌势中反弹,因向好的美国经济数据,加之北海和尼日利亚石油生产出现问题,部分缓解了对西班牙和全球经济成长不振的担忧.
布兰特原油本周收跌0.5%,美国原油期货重挫4.2%,因美国原油库存增加打压油价,限制美国原油期货周五的涨幅.
美国取暖油期货Hoc1HOX2和RBOB汽油期货RBc1RBX2连升第二日,跟随布兰特原油期货的涨势,对飓风Sandy将使美国东海岸炼厂停运的担忧也扶助提振成品油价格.预计Sandy将于下周初在大西洋沿岸中部登陆.
美国政府公布的数据显示,第三年季国内生产总值(GDP)按年增长2.0%.接受路透调查的经济学家预期将增长1.9%.
布兰特12月原油期价LCOc1升1.06美元,结算价报每桶109.55美元,成交清淡,盘中陷于107.40-109.65美元的区间内.本周,布兰特原油期价回落0.59美元,连跌第二周.
美国12月原油CLc1升0.23美元,结算价报每桶86.28美元,盘中跌至85美元后反弹,像布兰特原油一样,也是连续第二日上扬.
美国原油期货本周劲挫4.2%,连续第二周收跌.
原油期货成交淡静.布兰特原油期货成交量较30日均值低18%.美国原油期货成交量较30日均值低28%.
交易商称,有支撑作用的美国原油库存数据和炼厂开工率远低于90%扶助限制美国原油期货的涨幅.
对西班牙的忧虑使欧元表现受限,美元指数.DXY呈横盘走势.美国股市几收平盘.[FRX/CN][.NCN]
叙利亚冲突,与之相关的区内暴力冲突,加之围绕伊朗核计划的争端在周末前进一步支撑原油期价,尤其是布兰特原油价格.
美国近月11月取暖油合约Hoc1 HOX2攀升逾1%,上扬3.57美分,报每加仑3.0978美元.
11月汽油期货合约RBc1收涨2.27美分,报每加仑2.6991美元,上日结束10日连跌,跳升近3%.
11月成品油合约将于10月31日到期.
结算价 净变动 涨跌幅 日低 日高 当前 上日
成交量 成交量
NYMEX合约
12月原油 86.28 0.23 0.3% 85.00 86.37 200,063 208,678
1月原油 86.80 0.20 0.2% 85.52 86.87 45,098 55,475
11月RBOB汽油 2.6991 0.0227 0.9% 2.6637 2.7320 23,782 40,125
12月RBOB汽油 2.6417 0.0094 0.4% 2.6150 2.6635 63,607 66,682
11月取暖油 3.0978 0.0357 1.2% 3.0489 3.1165 29,599 24,157
12月取暖油 3.0764 0.0312 1.0% 3.0280 3.0915 80,926 59,530
ICE合约
12月布兰特 109.55 1.06 1.0% 107.40 109.65 198,684 216,599
整体市场 成交量 未平仓合约
当前 上日 30日平均 上日 净变动
原油 392,978 387,095 542,412 1,585,391 -5,715
汽油 147,902 162,257 152,303 277,355 -3,572
取暖油 186,756 140,564 163,300 311,284 2,137(完)
--编译 母红;审校 李军
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* 人民币小幅震荡微收跌，中间价亦小跌 * 美三月升息几率大升提振美元人气 * “两会”召开在即汇率稳定意愿上升 * 外部变化料成人民币波动主因之一 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个 半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数 多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在 岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。 他们也指出，“两会”（人大和政协）召开在即，根据往年经验，人民币汇率料整体稳 定，确保汇率问题不会成为市场关注焦点；当然若外部环境快速变化，料监管层仍会坚持以 人民币汇率指数稳定为主，双边汇率则不会刻意值守某个具体点位，只会控制速度和波幅。 “两会期间就可以休息了。”一中资行交易员称，“两会期间无论升贬，估计都是均衡 的双边态势，这是大家乐意看到的局面，这个时候外汇市场就是求一个不上新闻。” 全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)