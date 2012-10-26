〔纽约期市〕ICE期棉录得5月中迄今最高单周降幅,因供给稀缺忧虑缓解

标题新闻：意大利1月经季调失业率持稳于11.9%仍处一年半高位附近，新增约3万个岗位--统计局
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路透纽约10月26日电---美国棉花期货周五再度下滑,并录得5月中旬迄今最高单周降幅,因市场对于美国国内供给紧张的担忧情绪缓和,美国收割正在进行,市场依旧缺少需求.
交投最为活跃的ICE-12月期棉CTZ2结算价报每磅72.42美分,当日下跌0.43%.价格追随谷物和软商品市场疲态而下滑.
本周期棉收低6%,抹去上周涨幅.当时市场担心供给短缺令空头回补空仓,棉花价格也升至接近80美分,为6月中旬以来最高水平.
迄今为止,市场在72美分寻得关键支撑.交易商猜测买家将在这些较低水平重回市场并买入.一些人仍预计随着收割的推进,价格将跌破70美元.
市场连续第二天出现正价差.3月合约CTH3仅较12月合约高出0.47美分,因有关供给稀缺的忧虑缓解.
指数基金在11月的第一周做部位展期和11月6日美国总统大选之前,多数投资者作壁上观.周五12月合约成交量仅8,350口,不到本周其它交易日水准的一半.
市场仍关注沿东海岸北移的飓风桑迪(Hurricane Sandy),预计其将于下周初在东北部海岸登陆.
"尽管飓风不会对美国棉花作物产生直接影响,但料会以降温、多雨、多风以及可能产生霜冻的天气带来间接影响.这类天气将会加快叶落的速度."INTL FCStone的分析师们表示.
商品期货交易委员会(CFTC)最新数据显示,上周投机客增加净多头仓位接近24,000口,为2011年9月以来最大增幅,由此体现出空头回补的力度.(完)
--编译 洪曦;审校 母红
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