〔加拿大股市〕美国消息喜忧参半使股市基本持稳,投资者关注加拿大业绩

更新版 1-中国汇市：美元走强但人民币仅微收跌，“两会”行情料以稳定为主

* 人民币小幅震荡微收跌，中间价亦小跌 * 美三月升息几率大升提振美元人气 * “两会”召开在即汇率稳定意愿上升 * 外部变化料成人民币波动主因之一 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个 半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数 多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在 岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。 他们也指出，“两会”（人大和政协）召开在即，根据往年经验，人民币汇率料整体稳 定，确保汇率问题不会成为市场关注焦点；当然若外部环境快速变化，料监管层仍会坚持以 人民币汇率指数稳定为主，双边汇率则不会刻意值守某个具体点位，只会控制速度和波幅。 “两会期间就可以休息了。”一中资行交易员称，“两会期间无论升贬，估计都是均衡 的双边态势，这是大家乐意看到的局面，这个时候外汇市场就是求一个不上新闻。” 全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会