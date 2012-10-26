〔加拿大股市〕美国消息喜忧参半使股市基本持稳,投资者关注加拿大业绩

标题新闻：意大利1月经季调失业率持稳于11.9%仍处一年半高位附近，新增约3万个岗位--统计局
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路透多伦多10月26日电---加拿大股市主要股指周五收盘基本持平,整日走势震荡,强于预期的美国经济成长数据和美国疲弱的业绩角力,争夺市场关注,市场静待加拿大业绩期于下周拉开帷幕.
多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE微升0.07点,收报12,300.30点,本周收跌近1%.
五大类股收跌,其中包括金融股基本持平,小跌0.04%,能源股收跌0.24%和材料股回落0.27%.
美国数据显示,第三季经济按年增长2.0%,扶助提振市场人气.
但亚马逊(AMZN.O)和苹果(AAPL.O)公布的令人失望的业绩抵消了经济数据产生的利好影响.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
欧洲股市报导........[.EUCN]
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* 人民币小幅震荡微收跌，中间价亦小跌 * 美三月升息几率大升提振美元人气 * “两会”召开在即汇率稳定意愿上升 * 外部变化料成人民币波动主因之一 (新增评论和收盘报价) 路透上海/北京3月2日 - 人民币兑美元即期周四小幅震荡微收跌，回到一个 半月来的6.88-6.89元底部区域。交易员称，美联储三月加息预期高企，这提振了美元指数 多头人气，市场购汇意愿上升令人民币小幅承压；午后离岸市场疑似出现大量美元抛盘，在 岸汇价随之同向走升，两地价差逐渐收窄至不足50点。 他们也指出，“两会”（人大和政协）召开在即，根据往年经验，人民币汇率料整体稳 定，确保汇率问题不会成为市场关注焦点；当然若外部环境快速变化，料监管层仍会坚持以 人民币汇率指数稳定为主，双边汇率则不会刻意值守某个具体点位，只会控制速度和波幅。 “两会期间就可以休息了。”一中资行交易员称，“两会期间无论升贬，估计都是均衡 的双边态势，这是大家乐意看到的局面，这个时候外汇市场就是求一个不上新闻。” 全国政协十二届五次会议和十二届全国人大五次会
0853GMT - * 美元/日圆上涨，追平2月16日高位114.31 * 升穿114.18，该点位为114.95至111.69跌势的76.4%回档位 * 多头寻求守在114.28支撑上方(http://reut.rs/2mwpglh) * 市场交易在渐薄的日线云区内。 * 现汇走势继续追随风险资产 * 日经指数期货和美元/日圆48/72小时关联指数为正0.64 (完) (编译 李爽 审校 许娜)