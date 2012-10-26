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市场报道 | 2012年 10月 27日 星期六 05:53 BJT

〔加拿大股市〕美国消息喜忧参半使股市基本持稳,投资者关注加拿大业绩

路透多伦多10月26日电---加拿大股市主要股指周五收盘基本持平,整日走势震荡,强于预期的美国经济成长数据和美国疲弱的业绩角力,争夺市场关注,市场静待加拿大业绩期于下周拉开帷幕.

多伦多证交所S&P/TSX综合指数.GSPTSE微升0.07点,收报12,300.30点,本周收跌近1%.

五大类股收跌,其中包括金融股基本持平,小跌0.04%,能源股收跌0.24%和材料股回落0.27%.

美国数据显示,第三季经济按年增长2.0%,扶助提振市场人气.

但亚马逊(AMZN.O)和苹果(AAPL.O)公布的令人失望的业绩抵消了经济数据产生的利好影响.(完)

--编译 母红;审校 李军

美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>

美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N

美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O

美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N

美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N

股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O

美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O

中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]

欧洲股市报导........[.EUCN]

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