〔中国食品〕韩国农心六款方便面被要求召回,因其查出致癌物

路透上海10月27日电---新华社周五稍晚报导,针对韩国农心公司(004370.KS)方便面被检出致癌物苯并芘一事,中国国家质检总局要求进口商召回农心公司涉及的六款产品,并将对来自韩国的方便面加强检验监管,对发现不符合中国要求的产品将不允许进口.

新华社报导称,韩方于周五向国家质检总局通报称,韩国食药厅决定对农心公司六种产品,即农心辣味乌冬面、农心鲜虾味大碗面、农心乌冬面、农心生生乌冬碗面、农心辣味乌冬面多连包和农心生生乌冬面实施召回.

国家质检总局已要求进口商主动召回上述六种方便面,并要求各地检验检疫机构对来自韩国的方便面加强检验监管,对发现不符合中国要求的产品,将不允许进口.

苯并芘是一种常见的高活性间接致癌物,吸烟烟雾和经过多次使用的高温植物油、煮焦的食物、油炸过火的食品都会产生苯并芘.

韩国农心公司是以制造方便面,饼干及其他食品为主导产业的韩国大型食品生产集团,其主打畅销产品包括辛拉面等.其在中国上海、青岛及沈阳等地设有生产基地.(完)