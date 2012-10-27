〔中国食品〕韩国农心六款方便面被要求召回,因其查出致癌物

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--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月27日电---新华社周五稍晚报导,针对韩国农心公司(004370.KS)方便面被检出致癌物苯并芘一事,中国国家质检总局要求进口商召回农心公司涉及的六款产品,并将对来自韩国的方便面加强检验监管,对发现不符合中国要求的产品将不允许进口.
新华社报导称,韩方于周五向国家质检总局通报称,韩国食药厅决定对农心公司六种产品,即农心辣味乌冬面、农心鲜虾味大碗面、农心乌冬面、农心生生乌冬碗面、农心辣味乌冬面多连包和农心生生乌冬面实施召回.
国家质检总局已要求进口商主动召回上述六种方便面,并要求各地检验检疫机构对来自韩国的方便面加强检验监管,对发现不符合中国要求的产品,将不允许进口.
苯并芘是一种常见的高活性间接致癌物,吸烟烟雾和经过多次使用的高温植物油、煮焦的食物、油炸过火的食品都会产生苯并芘.
韩国农心公司是以制造方便面,饼干及其他食品为主导产业的韩国大型食品生产集团,其主打畅销产品包括辛拉面等.其在中国上海、青岛及沈阳等地设有生产基地.(完)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。