〔中港股业绩〕中国人寿三季度亏损22亿元,因资本市场低位运行带来损失

路透上海10月27日电---中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周五晚间公布,三季度公司亏损22.07亿元人民币,去年同期为盈利37.53亿元,主要因资本市场低位运行使投资收益率下降及资产损失减值准备增加.

上半年中国人寿已大额计提,将帐面累计浮亏基本消化.前六个月公司的资产减值损失同比大增3.2倍至151.2亿元.不过三季度股票和债券均呈现疲弱,沪深300指数.CSI300累计下跌6.85%,公司减值压力进一步产生.

据三季度业绩公告,中国人寿前九个月资产减值损失增至290.24亿元,较去年同期增加3.84倍.前三季公司净投资收益率为4.49%,扣减公允价值变动损益及减值损失后的总投资收益率为2.17%,上半年这两个数字分别为4.48%和2.83%.