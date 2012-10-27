〔中港股业绩〕中国人寿三季度亏损22亿元,因资本市场低位运行带来损失

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月27日电---中国最大寿险公司--中国人寿(2628.HK)(601628.SS)周五晚间公布,三季度公司亏损22.07亿元人民币,去年同期为盈利37.53亿元,主要因资本市场低位运行使投资收益率下降及资产损失减值准备增加.
今年前三季公司实现净利74.28亿元,同比下降55.6%,每股收益0.26元.
上周中国人寿已发出业绩预警公告,预计前三季净利下降55%左右.
上半年中国人寿已大额计提,将帐面累计浮亏基本消化.前六个月公司的资产减值损失同比大增3.2倍至151.2亿元.不过三季度股票和债券均呈现疲弱,沪深300指数.CSI300累计下跌6.85%,公司减值压力进一步产生.
据三季度业绩公告,中国人寿前九个月资产减值损失增至290.24亿元,较去年同期增加3.84倍.前三季公司净投资收益率为4.49%,扣减公允价值变动损益及减值损失后的总投资收益率为2.17%,上半年这两个数字分别为4.48%和2.83%.
中国人寿A股周五收报17.60元,跌1.51%,过去一个月累计下跌5%.(完)
欲了解详情,可点选上海证交所相关公告(here)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。