〔中港股业绩〕中国神华前三季净利同比增6.5%,拟发700亿中票和超短融

路透上海10月27日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份(1088.HK)(601088.SS)周五晚间公布三季度业绩,按中国企业会计准则,前九个月实现净利365.55亿元人民币,同比增长6.5%.公司还计划发行共计700亿元的中期票据和超短期融资券.

若按国际会计准则,公司前三季净利为387.67亿元,同比增长8.5%.另外,前三季公司实现营业收入1,783.67亿元,同比增长15.5%,每股收益1.838元.

季报显示,前九个月公司商品煤产量达2.309亿吨,同比增长10%;煤炭销售量达3.299亿吨,同比增长15.1%.神华旗下电厂总售电量同比增长9.9%,达1,448亿千瓦时.

展望四季度,中国神华认为,宏观经济企稳向好的态势将带动能源需求增加,进口煤量将因价格波动趋于减少,同时,冬季取暖用煤将带动煤炭需求量季节性增长,煤炭价格将呈现稳中有升的态势.

公告还指出,拟在境内银行间市场注册5-8年期中期票据500亿元,用于补充公司流动资金,归还贷款和经批准和项目投资;并在银行间市场注册超短期融资券200亿元,期限不超过270天,用于补充公司流动资金和归还贷款.(完)

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