〔中港股业绩〕中国神华前三季净利同比增6.5%,拟发700亿中票和超短融

《香港报摘》--其他报纸重要消息3月1日
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
路透上海10月27日电---中国最大煤炭生产商--中国神华能源股份(1088.HK)(601088.SS)周五晚间公布三季度业绩,按中国企业会计准则,前九个月实现净利365.55亿元人民币,同比增长6.5%.公司还计划发行共计700亿元的中期票据和超短期融资券.
若按国际会计准则,公司前三季净利为387.67亿元,同比增长8.5%.另外,前三季公司实现营业收入1,783.67亿元,同比增长15.5%,每股收益1.838元.
季报显示,前九个月公司商品煤产量达2.309亿吨,同比增长10%;煤炭销售量达3.299亿吨,同比增长15.1%.神华旗下电厂总售电量同比增长9.9%,达1,448亿千瓦时.
展望四季度,中国神华认为,宏观经济企稳向好的态势将带动能源需求增加,进口煤量将因价格波动趋于减少,同时,冬季取暖用煤将带动煤炭需求量季节性增长,煤炭价格将呈现稳中有升的态势.
公告还指出,拟在境内银行间市场注册5-8年期中期票据500亿元,用于补充公司流动资金,归还贷款和经批准和项目投资;并在银行间市场注册超短期融资券200亿元,期限不超过270天,用于补充公司流动资金和归还贷款.(完)
欲了解详情,请点选上海证交所公告(here)
--发稿 林琦; 审校 林高丽
--中骏置业主席黄朝阳表示，香港是内房企业往外走的首选，香港项目相比内地还是有不错的利润，毛利率应可达到40%，且预计楼价将继续上升。
经济指标 时间 最新数据 前次数据 下次公布 预估值 商品出口(y/y) 1月 +7.0% +14.0% 3/7 -- 商品进口(y/y) 1月 +8.4% +13.2% 3/7 -- 外销订单(y/y) 1月 +5.2% +6.3% 3/20 -- 经常帐(亿美元) 第4季 183亿美元 161.7亿美 5/19 元 国际收支(亿美元) 第4季 7.2亿美元 29.5亿美元 5/19 -- *M2货币总计数(y/y)
路透上海2月28日 - 中国财政部周三将招标续发行一年和10年期固息国债。路透调查显示，最近二级市场走势较为平稳，仅流动性稍有收紧，一年品种可能会受一定影响，收益率预测均值为2.71%，与中债估值接近；10年期定位则略低于二级，落在3.26%。