〔中国能源〕国家电网免费接入分布式光伏发电,国内光伏业再获扶持

路透上海10月27日电---处于困境中的中国光伏产业再获扶持.国家电网公司近日发布关于分布式光伏发电并网的相关意见,对单个并网点总装机容量不超过6兆瓦,且10千伏及以下电压等级接入电网的发电项目,国家电网将免收相关费用.

上海证券报周六报导指出,该意见将于11月1日正式执行.国家电网为分布式光伏发电项目业主提供接入系统方案制定、并网检测、调试等全过程服务,不收取费用.支持分布式光伏发电分散接入低压配电网,允许富余电力上网,电网企业按国家政策全额收购富余电力,上、下网电量分开结算.

报导还引述国网公司副总经理舒印彪的话称,国家电网几年前已预见到新能源革命的到来,为此做了大量准备.未来中国电网完全有能力接收大规模的可再生能源.

截至2012年9月,国家电网公司经营区光伏发电并网容量271万千瓦,同比增加4.2倍;发电量25.2亿千瓦时,同比增加5.4倍.已同意并网、正在建设的光伏发电项目126万千瓦.

除在荒地和沙漠等兴建的光伏电站项目外,中国正在推广类似德国等欧洲国家那样的屋顶光伏和光电建筑一体化等形式的分布式发电项目.9月,国家能源局已下发关于申报分布式光伏发电规模化应用示范区通知,规划装机容量15吉瓦(GW),不少省区申报数量已超15GW.

业内人士指出,尽管国家电网可免费接入光伏分布式发电项目,亦允许富余电力上网,但关键还是要看国家补贴能否落实.例如富余电力上网,国网公司按1元/千瓦时收购,但火电上网价仅0.3-0.5元,这个差价如何落实是扩大光伏发电规模的一大关键因素.

此前有国内媒体报导,国家能源局正组织专家草拟分布式光伏发电示范区实施办法和补贴标准,将在销售电价中补贴每度电0.4-0.6元.

中国是全球光伏组件和电池最大的制造基地.随着全球经济减速及欧债危机,目前光伏电池主要应用区域--欧洲对光伏的需求明显下降,光伏产业产能过剩现象更加突出,尚德STP.N等国内光伏企业经营压力陡增,纷纷吁请国家出台扶持政策.(完)