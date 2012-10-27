〔中国期货〕永安期货改制完成并接受上市辅导,有望成期货第一股

路透上海10月27日电---中国最赚钱的期货公司--永安期货近日已完成股份制改制,未来计划首次公开发行(IPO)并上市,有望成为第一家通过IPO形式上市的国内期货公司.据上海证券报周六报导,永安期货已开始接受中信证券(600030.SS)(6030.HK)和财通证券的上市辅导.

按国内相关规定,拟上市公司在向证监会提出IPO申请前,均须由具有主承销资格的证券公司进入上市前辅导,辅导期限为三个月以上.目前中国中期(000996.SZ)通过资产重组而拥有中期国际等期货公司股权,尚没有一家通过IPO形式上市的国内期货公司.

中国证监会6月曾表示,符合条件的期货公司下一步可通过IPO方式上市,但在有关金融、创业投资等特定行业的企业借壳上市规定出台前,暂不受理期货公司借壳上市申请.

永安期货自2008年至2011年,净利润一直在行业内排名第一,2011年实现净利1.42亿元人民币.目前公司注册资本8.6亿元,其中财通证券为其第一大股东,持有51.087%股份,其余股东还包括浙江东方集团(600120.SS)、浙江经济建设投资公司等八家.

报导称,浙江省已明确,十二五(2011-2015年)期间将力推浙商银行,浙商证券和永安期货三家浙江金融企业上市.(完)