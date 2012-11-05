〔中国数据〕10月汇丰服务业PMI略降至53.5,仍保持扩张势头

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
* 10月服务业PMI为53.5,低于上月的54.3
* 新业务增长放缓,未完成业务下滑
* 料宽松政策延续,服务业将保持增长
路透北京11月5日电---汇丰中国10月服务业PMI与略有回落,但仍保持扩张势头,表明中国此前的"稳增长"政策逐步见效,经济筑底企稳.
汇丰(HSBC)和英国市场调研机构Markit周一联合公布数据显示,10月中国服务业采购经理人指数(PMI)自上月54.3的高点略微下滑,至53.5;当月新业务指数亦有所下滑,至53.0.
稍早公布的汇丰10月制造业PMI明显改善,大幅回升至49.5,并创八个月来高位.[ID:nSB2076769]
汇丰大中华区首席经济学家屈宏斌表示,尽管服务业增长有些放缓,但由于前期政策放松开始见效,刺激了内需,中国经济逐渐筑底企稳."我们预计目前的政策放松将延续,支持制造业在未来几月复苏,而这又有利于服务业和消费的增长."
继中国央行今年稍早两次降息,两次下调存款准备金率之后,下半年以来,从政府投资项目到稳定外贸的各项政策措施密集出台,中国宏观经济开始企稳回升.9月消费、投资和外贸等宏观经济数据普遍好于预期,工业企业利润也由跌转升.
Markit新闻稿称,未完成业务创下两年来的低位,受访人士称,这是由于工作员工增多,而订单数少于预期.投入价格仍在上涨,但涨幅趋缓;收费价格指数则为四个月来最低,且处于萎缩区间,主要由市场竞争压力所致.
就业指数则降至七个月来低位,超过88%的受访者称自9月来没有招入新员工.
受访者对未来一年的服务业前景仍较为乐观,但经营预期指数低于上月.近31%的受访者预计产出将有所增长,主要得益于市况趋稳以及公司扩张.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 黄凯
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
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