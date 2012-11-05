〔路透基点〕宝路开发建设41亿台币银团贷款上市

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,牵头行暨簿记行台湾银行已启动对宝路开发建设股份有限公司的41亿台币(1.4亿美元)四年期定期贷款案.
资金将用于开发淡水区的住宅项目.
该贷款包括12亿台币有担保的A部分,以及29亿台币无担保的B部分.这两部分贷款分别用于购买土地和建设.贷款由该公司董事长和一股东提供担保.
A部分贷款利率为较两年期邮政储蓄利率加码162.5个基点,B部分利率为较其加码187.5个基点.
银行受邀按两个层级参贷.承诺提供5亿台币及以上的银行,获得20个基点的先付费用,以及经理行的头衔.承诺提供3亿-4.99亿台币的银行,获得15个基点的费用和参贷行的头衔.
该贷款采用子弹式还款(bullet repayment),但(公司)70%的销售收入将用于偿还贷款.
银行回复截止11月16日.(完)
--编译 李春喜;审校 王洋
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。