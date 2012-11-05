〔路透基点〕宝路开发建设41亿台币银团贷款上市

路透香港11月2日电---汤森路透旗下基点报导,消息人士称,牵头行暨簿记行台湾银行已启动对宝路开发建设股份有限公司的41亿台币(1.4亿美元)四年期定期贷款案.

资金将用于开发淡水区的住宅项目.

该贷款包括12亿台币有担保的A部分,以及29亿台币无担保的B部分.这两部分贷款分别用于购买土地和建设.贷款由该公司董事长和一股东提供担保.

A部分贷款利率为较两年期邮政储蓄利率加码162.5个基点,B部分利率为较其加码187.5个基点.

银行受邀按两个层级参贷.承诺提供5亿台币及以上的银行,获得20个基点的先付费用,以及经理行的头衔.承诺提供3亿-4.99亿台币的银行,获得15个基点的费用和参贷行的头衔.

该贷款采用子弹式还款(bullet repayment),但(公司)70%的销售收入将用于偿还贷款.

银行回复截止11月16日.(完)