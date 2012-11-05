(重温稿)《路透简报》--中国金融市场一周走势回顾

以下为路透中文新闻为您整理的10月29日-11月2日当周中国金融市场摘要: 汇市: --人民币兑美元CNY=CFXS当周累计升值0.12%.周间结汇踊跃,给人民币带来沉重的短期升 值压力.不过中间价小幅走低,限制了人民币升值幅度,成交价周二起连续四天触及日间波幅 上限,但央行没有明确入市干预的迹象,市场多数时间在接近波幅上限处成交.短期内人民币 强势料不会减弱.[CNY/CN-PMF] 公开市场操作: --中国央行公开市场本周净投放3,790亿元人民币,创单周纪录新高.为缓解10月财政存款上 缴高峰等造成的资金面困局,央行当周逆回购操作放量驰援,彰显央行维稳态度. 业内人士并表示,近期外汇占款显露增长势头,临近年末又将迎来财政存款投放,资金面本 身补给因素较多,加之经济企稳回升亦将带动通胀抬头,预计年内央行出台调降存款准备金率 等宽松货币政策的可能性进一步降低.央行仍将倚重公开市场操作,对流动性进行灵活调控. [CN/MMTCN] 债市: --银行间债市当周现券收益率整体略升.最新PMI数据显示中国经济触底迹象愈发明显,施压 中长券,而央行公开市场巨量逆回购令紧张的资金面缓解,短券表现相对坚挺,收益率曲线趋 陡.十八大召开在即,会议结束前政策面料继续维稳,短期内债市料延续窄幅整理.[CN/CN] 票据: --中国票据市场转贴利率当周下探.市场人士表示,上周例行月末信贷规模调整结束后,部分 机构的信贷额度仍需票据资产与其匹配,机构买入的热情较高,推动票据转帖利率向下.[CN/CPCN] 股市: --沪综指.SSEC当周累计上涨2.5%,虽然前半周走势平淡,但受制造业PMI续升提振,地产股引 领市场反弹走升.分析人士预计,在下周四中共十八大召开之前,股指仍将以震荡盘升为主,但 前期高点2,140点附近则有一定阻力.[.SSCN] 期市: --沪铜主力合约当周先抑后扬.周初因欧元下跌及担忧全球经济增长,铜价跌至近两个月低位, 不过之后因中国公布最新PMI数据显示经济正企稳,铜价有所反弹.主力2月期约收报56,620元, 较上周五跌60元.[MET/LCN] 黄金: --黄金价格当周小幅震荡.当周市场消息面相对平淡,不过对于全球经济的疑虑仍施压金价, 投资者密切关注周末公布的美国非农就业报告以及接下来的美国大选结果,以从中寻找更多 指引.上海期金主力6月合约周五收报347.90元,较上周跌0.37%.(完) --整理 刘昕/边竞/林琦/曹巍浩/李然; 审校 张喜良