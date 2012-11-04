(重温稿)〔中国数据〕10月官方非制造业PMI大幅回升至55.5%,提振"稳增长"信心

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 非制造业商务活动指数升至55.5%
* 建筑业、消费性服务业改善明显
* 扩内需显现积极效应
路透北京11月3日电---受建筑、消费服务等行业增长加快带动,中国10月官方非制造业PMI自两年低点大幅回升,进一步证实,在前期一系列"稳增长"政策作用下,中国经济逐步迈入复苏.
中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周六公布,中国10月非制造业商务活动指数环比升1.8个百分点,至55.5%.
就行业而言,建筑业商务活动指数继续位于临界点以上,较上月升2.2个百分点至60.2%,表明建筑业生产增速加快;零售业、住宿业、生态保护环境治理及公共设施管理业均位于60%以上,企业业务总量增加明显.
"10月非制造业商务活动指数上升到55.5%的较高水平,有利于巩固稳增长的需求基础."中国物流与采购联合会副会长蔡进表示.
他指出,特别是建筑业商务活动指数重回60%以上,零售和餐饮业等消费性服务业增幅较大,反映出扩内需的积极效应.而且,房地产业商务活动亦回升至50%以上.
"总体来看,扩内需对稳增长的作用进一步显现,提振了市场信心."蔡进表示.
稍早出炉的10月官方制造业PMI(采购经理人指数)告别前两月的萎缩区域,重回临界点之上的50.2;汇丰10月制造业PMI亦明显改善,大幅回升至49.5,并创八个月来高位.数据证实在放松货币政策,推动基础设施建设等一系列"稳增长"政策刺激下,中国经济已开始企稳回升.
路透在三季度宏观数据公布后对27家机构的调查显示,未来一年中国通胀将温和上涨,但仍能控制在3%以内,而整体经济增速"七上八下"将成为常态.预计四季度经济增速在7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.
就其它PMI组成指数,蔡进分析称,业务活动预期指数创年内新高,企业预期趋于乐观;中间投入价格指数上升到58.1%的高位,企业成本压力有所增大.
PMI业务活动预期指数较上月升2.5个百分点,至63.4%;新订单和新出口订单指数则略有回落,分别为51.6%.
中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.
由于没有合成的非制造业综合PMI指数,国际上通常用商务活动指数反映非制造业经济发展的总体变化情况.
非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):
2012/10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月
非制造业PMI 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5
注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)
--发稿 宿泱韫; 审校 张喜良
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