(重温稿)〔中国数据〕10月官方非制造业PMI大幅回升至55.5%,提振"稳增长"信心

* 非制造业商务活动指数升至55.5%

* 建筑业、消费性服务业改善明显

* 扩内需显现积极效应

路透北京11月3日电---受建筑、消费服务等行业增长加快带动,中国10月官方非制造业PMI自两年低点大幅回升,进一步证实,在前期一系列"稳增长"政策作用下,中国经济逐步迈入复苏.

中国国家统计局与物流与采购联合会(CFLP)周六公布,中国10月非制造业商务活动指数环比升1.8个百分点,至55.5%.

就行业而言,建筑业商务活动指数继续位于临界点以上,较上月升2.2个百分点至60.2%,表明建筑业生产增速加快;零售业、住宿业、生态保护环境治理及公共设施管理业均位于60%以上,企业业务总量增加明显.

"10月非制造业商务活动指数上升到55.5%的较高水平,有利于巩固稳增长的需求基础."中国物流与采购联合会副会长蔡进表示.

他指出,特别是建筑业商务活动指数重回60%以上,零售和餐饮业等消费性服务业增幅较大,反映出扩内需的积极效应.而且,房地产业商务活动亦回升至50%以上.

"总体来看,扩内需对稳增长的作用进一步显现,提振了市场信心."蔡进表示.

稍早出炉的10月官方制造业PMI(采购经理人指数)告别前两月的萎缩区域,重回临界点之上的50.2;汇丰10月制造业PMI亦明显改善,大幅回升至49.5,并创八个月来高位.数据证实在放松货币政策,推动基础设施建设等一系列"稳增长"政策刺激下,中国经济已开始企稳回升.

路透在三季度宏观数据公布后对27家机构的调查显示,未来一年中国通胀将温和上涨,但仍能控制在3%以内,而整体经济增速"七上八下"将成为常态.预计四季度经济增速在7.7%,今年全年增速亦为7.7%,到明年则将升至7.8%.

就其它PMI组成指数,蔡进分析称,业务活动预期指数创年内新高,企业预期趋于乐观;中间投入价格指数上升到58.1%的高位,企业成本压力有所增大.

PMI业务活动预期指数较上月升2.5个百分点,至63.4%;新订单和新出口订单指数则略有回落,分别为51.6%.

中国非制造业PMI指数体系,由商务活动指数、新订单指数、新出口订单指数、在手订单指数、存货指数、中间投入价格指数、收费价格指数、从业人员指数、供应商配送时间指数、业务活动预期指数等10个分类指数构成.

由于没有合成的非制造业综合PMI指数,国际上通常用商务活动指数反映非制造业经济发展的总体变化情况.

非制造业采购经理指数(PMI)历史数据(%):

2012/10月 9月 8月 7月 6月 5月 4月 3月 2月 1月 2011/12月 11月 10月

非制造业PMI 55.5 53.7 56.3 55.6 56.7 55.2 56.1 58.0 57.3 55.7 56.3 55.9 55.5

注:季节调整说明:采购经理调查是一项月度调查,受季节因素影响,数据波动较大.鉴于非制造业PMI时间序列已满足季节调整的技术要求,自2012年3月起发布季节调整后的非制造业PMI分类指数.(完)