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亚洲 | 2012年 11月 4日 星期日 09:07 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月2日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 53.05 -1.95 -3.55 2343788

搜狐 (SOHU.O) 40.03 +0.05 +0.13 816207

网易 (NTES.O) 54.28 -1.67 -2.98 490768

百度 (BIDU.O) 105.09 -1.61 -1.51 5984043

亚信科技 ASIA.O 10.65 -0.00 -0.00 255638

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.77 -0.34 -2.11 1521094

联电 (UMC.N) 1.84 -0.02 -1.08 213243

日月光 (ASX.N) 3.71 -0.04 -1.07 94582

矽品精密 (SPIL.O) 4.78 +0.03 +0.63 447826

和信超媒体 (GIGM.O) 1.02 -0.04 -3.77 37940

友达 (AUO.N) 4.01 +0.00 +0.00 225031

中华电信 (CHT.N) 31.33 +0.32 +1.03 36776

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.50 -0.60 -1.57 1136491

香港

中国移动 (CHL.N) 56.15 -0.24 -0.43 100380

中国联通 (CHU.N) 16.09 -0.41 -2.48 269511

中国电信 (CHA.N) 57.26 -2.33 -3.91 17042

中芯国际 (SMI.N) 1.94 -0.07 -3.48 44623

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.00 -0.08 -1.96 1089

(完)

--整理 白云

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