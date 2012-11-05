《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月5日

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:
公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量
中国
新浪 (SINA.O) 57.30 +4.25 +8.01 4494065
搜狐 (SOHU.O) 40.54 +0.51 +1.27 1868540
网易 (NTES.O) 54.50 +0.22 +0.41 536956
百度 (BIDU.O) 103.80 -1.29 -1.23 5640372
亚信科技 ASIA.O 11.08 +0.43 +4.04 257203
侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0
台湾
台湾积体电路 (TSM.N) 15.88 +0.11 +0.70 2174302
联电 (UMC.N) 1.78 -0.06 -3.26 672225
日月光 (ASX.N) 3.73 +0.02 +0.54 66540
矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.14 +2.93 218393
和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.03 +2.94 19151
友达 (AUO.N) 4.01 +0.00 +0.00 120416
中华电信 (CHT.N) 31.42 +0.09 +0.29 39795
台湾国际航电 (GRMN.O) 37.50 +0.00 +0.00 843011
香港
中国移动 (CHL.N) 56.10 -0.05 -0.09 114437
中国联通 (CHU.N) 15.92 -0.17 -1.06 116511
中国电信 (CHA.N) 57.79 +0.53 +0.93 13209
中芯国际 (SMI.N) 2.10 +0.16 +8.25 38419
电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.04 +0.04 +1.00 11042
(完)
--整理 张荻
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
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