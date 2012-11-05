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亚洲 | 2012年 11月 6日 星期二 06:10 BJT

《中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表》--11月5日

以下为中港台三地科技,媒体及通讯类股(TMT)在美上市最新收盘价:

公司名 股票代码 收盘价 涨跌 涨跌幅% 成交量

中国

新浪 (SINA.O) 57.30 +4.25 +8.01 4494065

搜狐 (SOHU.O) 40.54 +0.51 +1.27 1868540

网易 (NTES.O) 54.50 +0.22 +0.41 536956

百度 (BIDU.O) 103.80 -1.29 -1.23 5640372

亚信科技 ASIA.O 11.08 +0.43 +4.04 257203

侨兴环球电话 XING.O 0.00 +0.00 +0.00 0

台湾

台湾积体电路 (TSM.N) 15.88 +0.11 +0.70 2174302

联电 (UMC.N) 1.78 -0.06 -3.26 672225

日月光 (ASX.N) 3.73 +0.02 +0.54 66540

矽品精密 (SPIL.O) 4.92 +0.14 +2.93 218393

和信超媒体 (GIGM.O) 1.05 +0.03 +2.94 19151

友达 (AUO.N) 4.01 +0.00 +0.00 120416

中华电信 (CHT.N) 31.42 +0.09 +0.29 39795

台湾国际航电 (GRMN.O) 37.50 +0.00 +0.00 843011

香港

中国移动 (CHL.N) 56.10 -0.05 -0.09 114437

中国联通 (CHU.N) 15.92 -0.17 -1.06 116511

中国电信 (CHA.N) 57.79 +0.53 +0.93 13209

中芯国际 (SMI.N) 2.10 +0.16 +8.25 38419

电讯盈科 (PCCWY.PK) 4.04 +0.04 +1.00 11042

(完)

--整理 张荻

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