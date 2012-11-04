〔纽约汇市〕美元受就业数据胜预期带动全面上涨,焦点转向美总统大选(更新版)

(新增文末收盘表格)

* 美国10月非农就业岗位增加171,000份;失业率为7.9%

* 美元兑日圆和欧元分别触及逾六个月和一个月高位

* 投资者注意力转向下周二的美国总统大选

路透纽约11月2日电---美元周五全面上扬,兑日圆触及逾六个月高位,兑欧元则触及一个月高点,之前数据显示美国上月非农就业岗位增幅高于预期.

美股主要股指回吐涨幅并转为下跌后,提升了市场对避险美元的需求,因此美元兑欧元、英镑、瑞郎和澳元均扩大涨幅.收盘前美股一路下挫,道琼工业指数.DJI和Nasdaq.IXIC下跌逾1%.

美国10月非农就业岗位增加17.1万,表现超出华尔街预期.失业率略涨至7.9%,与市场预估一致,因重新开始寻找工作的人数增加.

"市场一度根据基本面进行交易."Action Economics全球外汇分析师部门总裁Ronald Simpson称.

"但随后美国股市回吐了涨幅,美元持续走高,至少兑欧洲(货币)是这样."他补充道."从某种意义上讲,风险规避情绪再度袭来."

根据路透数据,欧元兑美元EUR=跌破200日移动均线1.2830美元,至1.2819美元的低位,后者是10月1日迄今最低水准.纽约尾盘,欧元/美元下跌0.9%,报1.2827美元.

希腊审计院周四的裁决,暗示海外贷款方所要求的养老金改革可能违反宪法,亦令欧元承压下挫.这使得人们愈发担心希腊当局是否有能力确保金援所必须贯彻的撙节措施.

欧元/美元自9月以来一致处于1.2800-1.3200美元的区间,受欧洲央行(ECB)承诺将买入寻求救助的欧元区高负债国家公债所支撑.

期权市场的信号显示,欧元/美元可能在未来几周陷入区间波动.一个月欧元/美元期权隐含波动率EUR1MO=跌至7.55%.

欧元兑日圆EURJPY=下滑0.5%,至103.15日圆.

美元/日圆JPY=触及80.67日圆,为4月27日以来最高水准,纽约尾盘涨0.3%,报80.37.

近期日本经济数据和企业财报疲弱,令日圆承压.11月11日将公布的日本第三季国内生产总值(GDP)数据也有可能出现萎缩.

日本央行10月4-5日政策会议记录显示,有少部分委员警告称,由于近期工业生产乏力,该国经济有可能陷入衰退--该国或有必要出台更多刺激措施.

美元指数.DXY升至近两个月高点80.610,尾盘上涨0.7%,报80.592.

本周欧元兑美元下跌约0.9%,为9月末迄今最高单周降幅.美元兑日圆则上升约1%.

随着经济数据水落石出,分析师称投资者将很快把注意力放在下周二进行的美国总统大选.调查显示奥巴马和罗姆尼难分高下.该国就业市场成为了首要和中心问题.

"罗姆尼若胜出,将会有利于投资者信心,并将会令一些目前处于观望状态的海外资本回到美国市场,推高美元和美国股市."Simpson说.

不过,另一部分人不太确定美元将会持续上涨,因投资者担心增税和削减支出即将到来,即"财政悬崖".

"考虑到财政悬崖的负面影响,预计下个月美元/日圆将会走低.若升穿81日圆将令人感到意外."Rabobank汇市策略师Christian Lawrence称.

今日 上日 当日 今年以来 2011年

收市价 收市价 涨跌% 涨跌% 收市价

------------------------------------------------------------------

欧元/美元 EUR= 1.2836 1.2942 -0.82 -0.84 1.2945

美元/日圆 JPY= 80.44 80.13 +0.39 +4.55 76.94

欧元/日圆 EURJPY= 103.24 103.69 -0.43 +3.70 99.56

美元/瑞郎 CHF= 0.9398 0.9317 +0.87 +0.23 0.9376

英镑/美元 GBP= 1.6023 1.6130 -0.66 +3.14 1.5535

美元/加元 CAD= 0.9956 0.9964 -0.08 -2.33 1.0193

澳元/美元 AUD= 1.0331 1.0398 -0.64 +1.04 1.0225

欧元/瑞郎 EURCHF= 1.2070 1.2060 +0.08 -0.61 1.2144

欧元/英镑 EURGBP= 0.8006 0.8023 -0.21 -3.88 0.8329

新西兰元/美元 NZD= 0.8246 0.8269 -0.28 +5.94 0.7784

美元/挪威克朗 NOK= 5.7373 5.6745 +1.11 -4.00 5.9766

欧元/挪威克朗 EURNOK= 7.3571 7.3456 +0.16 -4.92 7.7379

美元/瑞典克朗 SEK= 6.7007 6.6464 +0.82 -2.72 6.8878

欧元/瑞典克朗 EURSEK= 8.6018 8.6028 -0.01 -3.50 8.9135

------------------------------------------------------------------

附注:上日收市价是纽约汇市2130 GMT报价,当日涨跌幅亦以此为基准计算.(完)

--编译 洪曦;审校 李军

全球汇市简讯.........[FXNEWS/CN] 英文汇市简讯页面.......FXBUZZ

汇市主要消息预告....[MI/DIARYCN] 汇市技术面解析.....[TECH/FRXCN]

国际汇市报导............[FRX/CN] 汇率路透调查........[FRX-CPOLL]

所有外汇新闻...........[FRX-CMN] 汇市报导一览...[TOP/NEWSCN-FRX]

汇市一周展望............[FX/OCN] 指标利率一览........[INT-CFACT]

美加经济指标预测......[US/ECICN] 英镑...[GBP/CN] 瑞郎..[CHF/CN]

欧洲经济指标预测......[EU/ECICN] 澳元...[AUD/CN] 加元..[CAD/CN]

人民币..[CNY/CN] 台币..[TWD/CN]