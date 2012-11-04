〔全球航运〕波罗的海乾散货运价指数走低,因海岬型船运费续跌

路透11月2日电---波罗的海贸易海运交易所乾散货运价指数.BADI周五下跌,因海岬型船舶运费继续下滑.

波罗的海乾散货运价指数跌1.4%,报986点.该指数衡量的是铁矿石、水泥、谷物、煤炭和化肥等资源的运输费用.

波罗的海海岬型船运价指数.BACI跌2.17%至2,304点.海岬型船日均获利减少403元,至15,409美元.海岬型船舶通常的载运量是15万吨,货物主要是铁矿石和煤炭.

海岬型船费率曾因中国从巴西和澳洲等国进口铁矿石的交易活动增加而上涨,但本周已经因为缺乏相关活动而开始下跌.

铁矿石约占海岬型船运输量的三分之一,经纪商称其价格走势仍是影响乾散货运输价格的一个重要因素.

波罗的海巴拿马型船运价指数.BPNI下滑0.52%.该型船舶日均获利降低31美元,至6,133美元.该型船舶的通常运载量为6-7万吨,主要货物是煤炭和谷物.

分析师指出,巴拿马型船运市场一直因为煤炭交易量稀疏而承压.

"本周飓风桑迪席卷美国东海岸,导致港口和终端关闭.桑迪对市场的影响仍有待观察,"船舶经纪商Fearnleys称.

灵便型船舶日均获利下降51美元至6,223美元.超灵便型船舶的日均获利下滑23美元,至6,992美元.(完)