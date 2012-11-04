〔全球汇市〕10月30日止当周投机客减持美元空仓--CFTC

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约11月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客减持美元空头仓位至9月4日当周以来最低水准.
10月30日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的40.04亿美元降至7.08072亿美元.投机客上次持有美元净多头仓位是在9月4日当周.
路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.
日圆(12,500,000日圆为1口)
10月30日当周 10月23日当周
多头仓位 19,886 25,550
空头仓位 56,906 43,746
净仓位 -37,020 -18,196
欧元(125,000欧元为1口)
10月30日当周 10月23日当周
多头仓位 38,189 38,171
空头仓位 96,393 93,390
净仓位 -58,204 -55,219
英镑(62,500英镑为1口)
10月30日当周 10月23日当周
多头仓位 57,897 54,879
空头仓位 34,494 36,482
净仓位 23,403 18,397
瑞郎(125,000瑞郎为1口)
10月30日当周 10月23日当周
多头仓位 11,785 10,756
空头仓位 9,419 8,395
净仓位 2,366 2,361
加元(100,000加元为1口)
10月30日当周 10月23日当周
多头仓位 86,306 98,566
空头仓位 7,535 9,478
净仓位 78,771 89,088
澳元(100,000澳元为1口)
10月30日当周 10月23日当周
多头仓位 91,030 83,602
空头仓位 38,940 37,951
净仓位 52,090 45,651
新西兰元(100,000新西兰元为1口)
10月30日当周 10月23日当周
多头仓位 20,849 20,528
空头仓位 4,104 4,179
净仓位 16,745 16,349
(完)
--编译 白云;审校 徐文焰
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