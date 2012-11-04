〔全球汇市〕10月30日止当周投机客减持美元空仓--CFTC

路透纽约11月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)周五公布的数据显示,最新一周汇市投机客减持美元空头仓位至9月4日当周以来最低水准.

10月30日止当周,投机客持有的美元净空头仓位从前一周的40.04亿美元降至7.08072亿美元.投机客上次持有美元净多头仓位是在9月4日当周.

路透对芝加哥国际货币市场(International Monetary Market)美元的总仓位是根据其兑日圆、欧元、英镑、瑞郎、加元和澳元这六种主要货币的净仓位来计算.

日圆(12,500,000日圆为1口)

10月30日当周 10月23日当周

多头仓位 19,886 25,550

空头仓位 56,906 43,746

净仓位 -37,020 -18,196

欧元(125,000欧元为1口)

10月30日当周 10月23日当周

多头仓位 38,189 38,171

空头仓位 96,393 93,390

净仓位 -58,204 -55,219

英镑(62,500英镑为1口)

10月30日当周 10月23日当周

多头仓位 57,897 54,879

空头仓位 34,494 36,482

净仓位 23,403 18,397

瑞郎(125,000瑞郎为1口)

10月30日当周 10月23日当周

多头仓位 11,785 10,756

空头仓位 9,419 8,395

净仓位 2,366 2,361

加元(100,000加元为1口)

10月30日当周 10月23日当周

多头仓位 86,306 98,566

空头仓位 7,535 9,478

净仓位 78,771 89,088

澳元(100,000澳元为1口)

10月30日当周 10月23日当周

多头仓位 91,030 83,602

空头仓位 38,940 37,951

净仓位 52,090 45,651

新西兰元(100,000新西兰元为1口)

10月30日当周 10月23日当周

多头仓位 20,849 20,528

空头仓位 4,104 4,179

净仓位 16,745 16,349

(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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