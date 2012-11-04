《美股一周展望》不管谁当选总统,美国股市都难以续写佳绩

路透纽约11月2日电---不管下周二美国大选结果如何,想要华尔街在接下来四年续写佳绩都是件难事.

自奥巴马成为美国总统以来,标准普尔500指数.SPX.INX上涨了66%--为历任总统单届任期内的最佳走势之一.必须承认的是,他上任的时机--恰好在2009年3月市场触底之前--是部分原因所在.

民意调查显示,奥巴马与竞争对手罗姆尼的支持率旗鼓相当,难分仲伯,但民意略微倾向奥巴马胜出.

"市场也许希望奥巴马赢得连任,因为那意味着不确定性会少一些,"Schaeffer's Investment Research的资深技术策略师Ryan Detrick说.

策略师业已指出,最近的市场模式亦暗示大选后将维持现状--即奥巴马将胜出.从押注网站InTrade目前估计的奥巴马胜算机率67%来看,罗姆尼的胜算概率为33%.其他预测者给出的奥巴马赢得连任的机率甚至更高.

最新的路透/Ipsos调查显示,两位总统候选人得票率均为46%--但调查均值显示,奥巴马在俄亥俄、维吉尼亚和爱荷华这几个摇摆州处于略微领先,但至为关键的优势地位.

有这么一种传统说法,由于罗姆尼从商多年,他更希望放宽监管和降低企业所得税,所以他当选将更有利于股市.不过,不管大选结果如何,股市的波动程度都很可能有限.

"我想市场已在消化对奥巴马将胜出的预期,但不管怎样,大选后市场马上做出的反应将在此后几天逐渐平息,"摩根大通基金的全球市场策略师Joseph Tanious说.

"财政悬崖也是大家关心的事情,但那将在大选后才会成为焦点,因为谁赢得大选就能说明问题了."

LPL Financial的策略师一直在追踪两组股票,研判股市究竟认为奥巴马还是罗姆尼会胜出.代表奥巴马的那组股票包括医疗器械股,食品和必需消费股,公共事业股,建筑公司和房屋建筑商类股.代表罗姆尼的股票包括金融股,煤炭股,油气开采商股,电信股和专业零售股.

代表奥巴马的股票指数在10月初罗姆尼表现更佳的首场辩论开始前触及高位.但就"相对强弱"来看,该指数依然略微倾向奥巴马会胜出.

**美联储会发生改变?**

奥巴马任内股市有如此表现,部分原因在于所处的时点,这段时期美国经济正开始从大萧条时期以来最严重的衰退中复苏.

美联储已推出三轮资产购买举措,目前正在进行第三轮,以维持低利率并刺激正在缓慢复苏的美国经济.

罗姆尼对美联储政策一直持批评态度,并在考虑找个更有可能收紧货币政策的人来取代现任主席贝南克.

"要是罗姆尼上任,预计股市最开始会趋疲.因为他或许想让美联储暂停刺激措施.那就是存在变数的地方."Detrick说.

美联储目前的政策立场是有利于奥巴马的.最近美国消费者信心升至逾四年高位,房价也再次上涨.不过,失业率仍在7.9%,就业不改善将抑制经济增长.

**展望未来**

不管周二大选谁胜出,股市面对的不确定性因素都将减少一个.市场将把焦点转向可能于明年初生效,将对美国经济构成冲击的6,000亿美元减支增税措施--如果未能达成阻止其生效的协议的话.

如果国会未能就如何避免财政悬崖达成一致,将可能出现新的衰退.这使得很多市场参与者将希望放在问题解决方案上,就相关立法何时通过而言,大选成为影响此事的变数--而不是是否会有相关立法.

不管奥巴马和罗姆尼谁担任总统,最后的结果都是要达成协议.但如果维持现状,解决问题所花时间可能更长,市场振荡局面也可能持续更久,这是富国基金管理公司首席投资组合策略师Brian Jacobsen的看法.

"从投资角度看,我更关心的是,达成某种协议以避免年底增税减支措施生效的可能性有多大."他说道.(完)

--编译 白云;审校 徐文焰

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