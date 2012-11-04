《全球主要央行会议预告》--2012年11-12月

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
以下为全球主要央行在2012年的议息会议及其它重要声明的日程安排.
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美国联邦公开市场委员会(FOMC)
12月11日--美联储FOMC举行为期两天的议息会议.
12月12日--美联储FOMC宣布利率决定.
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欧洲央行(ECB)--若未注明,会议地点均为法兰克福
11月08日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
11月22日--管理委员会会议,无宣布利率决定的计划.
12月06日--管理委员会会议,之后宣布利率决定并召开记者会.
12月19日--管理委员会会议和全行委员会会议,无宣布利率决定的计划(至12月20日).
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日本央行
11月19日--货币政策会议(至11月20日).
12月19日--货币政策会议(至12月20日).
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英国央行
11月7日--货币政策会议(至11月8日).
11月8日--公布利率决定.
12月5日--货币政策会议(至12月6日).
12月6日--公布利率决定.
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加拿大央行
12月4日--公布指标利率决定.
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瑞士央行
12月13日--货币政策评估.
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澳洲央行
11月6日--召开利率会议.
12月4日--召开利率会议.
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新西兰央行
12月6日--公布货币政策声明和指标利率.
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瑞典央行
12月17日--召开货币政策会议(至12月18日).
12月18日--公布利率决定.
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挪威央行
12月19日--货币政策会议.
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台湾
台湾央行在每季度最后一周召开理监事会议,以决定重贴现率.
具体会议日期将在开会前前几天公布.
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注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)
--整理 徐文焰
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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