版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 4日 星期日 12:53 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期铜10月30日持仓报告(表)

路透11月2日电---美国商品期货交易委员会(CFTC)对截至2012年10月30日纽约商品期货交易所(COMEX)铜期货持仓状况报告如下,以每合约25,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(156,569口)

45,589 47,883 20,574 73,573 71,924 139,736 140,381 16,833 16,188

较10月23日变动(增加3,005口)

-3,205 5,992 2,228 3,459 -4,092 2,482 4,128 523 -1,123

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

29.1 30.6 13.1 47.0 45.9 89.2 89.7 10.8 10.3

各类交易商数量(总计为236家)

69 91 43 45 47 141 167 (完)

--整理 徐文焰

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐