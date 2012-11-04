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市场报道 | 2012年 11月 4日 星期日 12:52 BJT

〔CFTC报告〕ICE棉花期货10月30日持仓报告(表)

路透11月2日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月30日洲际交易所(ICE)棉花持仓状况报告,每口以50,000磅计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(205,784口)

67,385 67,281 14,070 104,801 111,262 186,256 192,613 19,528 13,171

较10月23日变动(增加855口)

-3,267 4,034 2,141 4,449 -6,369 3,323 -194 -2,468 1,049

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.7 32.7 6.8 50.9 54.1 90.5 93.6 9.5 6.4

各类交易商数量(总计为280家)

104 89 72 64 60 214 179 (完)

--整理 徐文焰

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