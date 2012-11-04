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市场报道 | 2012年 11月 4日 星期日 12:51 BJT

〔CFTC报告〕COMEX期金10月30日持仓报告(表)

路透11月2日电---以下为美国商品交易管理委员会(CFTC)公布,截至2012年10月30日纽约商品期货交易所(COMEX)期金持仓状况报告,每口以100盎司计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(454,742口)

207,532 37,310 29,351 144,346 367,110 381,229 433,771 73,513 20,971

较10月23日变动(减少1,094口)

-14,563 -2,742 -1,650 11,487 1,586 -4,726 -2,806 3,632 1,712

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

45.6 8.2 6.5 31.7 80.7 83.8 95.4 16.2 4.6

各类交易商数量(总计为332家)

205 59 66 51 44 284 146 (完)

--整理 徐文焰

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