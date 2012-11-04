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市场报道 | 2012年 11月 4日 星期日 12:57 BJT

〔CFTC报告〕CBOT小麦期货10月30日持仓报告(表)

路透11月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月30日芝加哥期货交易所(CBOT)小麦持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(465,001口)

150,651 107,664 78,781 196,396 229,881 425,828 416,326 39,173 48,675

较10月23日变动(增加267口)

-2,423 3,722 3,656 -3,144 -6,876 -1,911 502 2,178 -235

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.4 23.2 16.9 42.2 49.4 91.6 89.5 8.4 10.5

各类交易商数量(总计为399家)

134 117 131 93 117 307 301 (完)

--整理 徐文焰

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