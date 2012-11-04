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市场报道 | 2012年 11月 4日 星期日 12:56 BJT

〔CFTC报告〕CBOT玉米期货10月30日持仓报告(表)

路透11月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月30日芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,279,243口)

411,922 103,291 188,039 530,750 757,263 1130711 1048593 148,532 230,650

较10月23日变动(增加282口)

-21,081 3,947 11,259 8,405 -15,606 -1,417 -400 1,699 682

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

32.2 8.1 14.7 41.5 59.2 88.4 82.0 11.6 18.0

各类交易商数量(总计为767家)

202 143 193 243 352 547 611 (完)

--整理 徐文焰

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