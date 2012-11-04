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市场报道 | 2012年 11月 4日 星期日 12:55 BJT

〔CFTC报告〕CBOT大豆期货10月30日持仓报告(表)

路透11月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月30日芝加哥期货交易所(CBOT)大豆持仓状况报告,每口以5,000蒲式耳计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(639,789口)

223,530 40,861 88,716 262,039 434,980 574,285 564,557 65,504 75,232

较10月23日变动(减少66,684口)

-35,469 -13,514 -9,076 -17,843 -37,686 -62,388 -60,276 -4,296 -6,408

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

34.9 6.4 13.9 41.0 68.0 89.8 88.2 10.2 11.8

各类交易商数量(总计为506家)

182 99 162 143 175 409 381 (完)

--整理 徐文焰

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