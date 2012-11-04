版本:
中国
市场报道 | 2012年 11月 4日 星期日 12:53 BJT

〔CFTC报告〕NYMEX原油期货10月30日持仓报告(表)

路透11月2日电---以下为美国商品期货交易委员会(CFTC)公布,截至2012年10月30日纽约商业期货交易所(NYMEX)原油期货持仓状况报告,每口以1,000桶计:

非商业性持仓 商业性持仓 可报告总持仓 不可报告持仓

多头 空头 套利 多头 空头 多头 空头 多头 空头

未平仓合约(1,597,501口)

359,653 190,078 455,607 705,841 880,690 1521101 1526375 76,400 71,126

较10月23日变动(增加18,504口)

-2,845 13,961 3,385 18,879 -1,515 19,419 15,831 -915 2,673

各类未平仓合约占总持仓百分比(%)

22.5 11.9 28.5 44.2 55.1 95.2 95.5 4.8 4.5

各类交易商数量(总计为344家)

118 96 148 97 100 294 285 (完)

--整理 徐文焰

更多 市场报道

热门文章

编辑推荐

文章推荐