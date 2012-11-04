《美债一周展望》公债价格接近持平,投资者聚焦总统大选

路透纽约11月2日电---美国长债价格周五接近持平,削减强劲非农就业报告公布后的跌幅,因受到围绕下周总统大选的不确定性支撑.

尽管美国劳工部公布的10月非农就业岗位增幅超过分析师最高的预估值,但30年期公债周五尾盘仍微幅走高.

不过投资者仍关注下周二的总统大选,现任总统奥巴马和共和党候选人罗姆尼将进行最后的角逐.

瑞银证券美国公债策略主管William O'Donnell指出,虽然罗姆尼在最近几周的民调支持率上升,令选战"更像是一场赛马",但这种势头似乎已经放慢.因此投资者抛售风险资产,等待最终的投票结果.

"(大选)仍是市场的主题,大家都在观望,不想进场."他补充道.

较长期公债盘初一度下跌,因美国非农就业报告暗示经济复苏尽管缓慢,但可能正在积聚能量,并最终促使消费价格攀升.

美国劳工部周五公布的数据显示,10月美国非农就业岗位增加17.1万个,远胜预期的增加12.5万个.此外8月和9月的非农就业数据合计上修幅度达8.4万个.[ID:nSB2082643]

"如果经济在改善,债市对此的解读是美国通胀可能略为上升,较之短债,这对长债的负面影响较大,"Payden & Rygel高级分析师Jeffrey Cleveland说.

但这种局面随后发生了改变.

"今早的强劲数据公布后,当然会有人排着队抛售债券."FTN Financial的利率分析师Jim Vogel说,"让人惊讶的是,大家很快又开始买入."

30年期公债价格US30YT=RR逆转盘初跌势微升1/32,收益率(殖利率)为2.906%,周四尾盘为2.91%.

分析师称,若奥巴马获胜,可能利好公债市场;而如果罗姆尼当选则将有利股市.

"我们预期,如果罗姆尼胜出,金融市场下意识反应是积极的(风险交易增加),如果奥巴马再获连任,金融市场将无甚反应,"丹斯克银行Signe Roed-Frederiksen说.

"焦点将很快转向国会再度召集后就财政悬崖的协商,"他说.

IFR报告称,强于预期的10月非农就业报告,飓风桑迪袭击纽约导致的交易时间缩短,以及发行方急于在下周总统大选前落实新债发行,这些因素均令美国投资级债券发行量增加.(完)

--编译 徐文焰;审校 白云

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