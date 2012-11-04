《美债一周展望》公债价格接近持平,投资者聚焦总统大选

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透纽约11月2日电---美国长债价格周五接近持平,削减强劲非农就业报告公布后的跌幅,因受到围绕下周总统大选的不确定性支撑.
尽管美国劳工部公布的10月非农就业岗位增幅超过分析师最高的预估值,但30年期公债周五尾盘仍微幅走高.
不过投资者仍关注下周二的总统大选,现任总统奥巴马和共和党候选人罗姆尼将进行最后的角逐.
瑞银证券美国公债策略主管William O'Donnell指出,虽然罗姆尼在最近几周的民调支持率上升,令选战"更像是一场赛马",但这种势头似乎已经放慢.因此投资者抛售风险资产,等待最终的投票结果.
"(大选)仍是市场的主题,大家都在观望,不想进场."他补充道.
较长期公债盘初一度下跌,因美国非农就业报告暗示经济复苏尽管缓慢,但可能正在积聚能量,并最终促使消费价格攀升.
美国劳工部周五公布的数据显示,10月美国非农就业岗位增加17.1万个,远胜预期的增加12.5万个.此外8月和9月的非农就业数据合计上修幅度达8.4万个.[ID:nSB2082643]
"如果经济在改善,债市对此的解读是美国通胀可能略为上升,较之短债,这对长债的负面影响较大,"Payden & Rygel高级分析师Jeffrey Cleveland说.
但这种局面随后发生了改变.
"今早的强劲数据公布后,当然会有人排着队抛售债券."FTN Financial的利率分析师Jim Vogel说,"让人惊讶的是,大家很快又开始买入."
30年期公债价格US30YT=RR逆转盘初跌势微升1/32,收益率(殖利率)为2.906%,周四尾盘为2.91%.
分析师称,若奥巴马获胜,可能利好公债市场;而如果罗姆尼当选则将有利股市.
"我们预期,如果罗姆尼胜出,金融市场下意识反应是积极的(风险交易增加),如果奥巴马再获连任,金融市场将无甚反应,"丹斯克银行Signe Roed-Frederiksen说.
"焦点将很快转向国会再度召集后就财政悬崖的协商,"他说.
IFR报告称,强于预期的10月非农就业报告,飓风桑迪袭击纽约导致的交易时间缩短,以及发行方急于在下周总统大选前落实新债发行,这些因素均令美国投资级债券发行量增加.(完)
--编译 徐文焰;审校 白云
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