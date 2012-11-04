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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 06:47 BJT

《综述》奥巴马与罗姆尼冲刺最后48小时,选情胶着胜负难料

* 候选人拉票,选情胶着

* 民调显示二者支持率难分伯仲,奥巴马在俄亥俄州领先

* 罗姆尼前往宾夕法尼亚州造势

路透新罕布什尔州康科德11月4日电---美国总统奥巴马与共和党总统候选人罗姆尼周日开始冲刺最后48小时,努力争取几个摇摆州选民的支持.二者目前支持率非常接近,大选结果难以预料.

民调结果显示,奥巴马与罗姆尼在全美的支持率不相上下,不过奥巴马似乎在几个摇摆州略占优势.这些摇摆州将决定周二谁将获得胜选所需的270张选举人票.

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