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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 07:40 BJT

〔澳洲数据〕10月TD-MI通胀指标较上月上升0.1%,较上年同期上升2.4%

路透悉尼11月5日电---周一公布的一项澳洲10月民间通胀指标仅小幅上升,核心通胀指标亦保持温和,在一定程度上增强本周降息的可能性.

澳洲10月TD-MI通胀指标较上月上升0.1%,幅度小于9月时的0.2%,较上年同期上升2.4%.

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