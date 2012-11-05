〔表格〕澳洲9月经季节调整后零售销售较前月增长0.5%,高于预期

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
路透悉尼11月5日电---澳洲统计局周一公布,澳洲9月经季节调整后零售销售较前月增长0.5%,路透预估为上升0.4%.
详细数据如下(单位为10亿澳元):
月度零售销售 9月 8月 较前月变动(%) 2011年9月
(经季节调整) 21.59 21.47 +0.5 20.85
8月零售销售修正后为较前月上升0.3%,初值为上升0.2%.(完)
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--编译 孙茉莉;审校 张涛
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
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