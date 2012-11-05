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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 08:43 BJT

〔表格〕澳洲9月经季节调整后零售销售较前月增长0.5%,高于预期

路透悉尼11月5日电---澳洲统计局周一公布,澳洲9月经季节调整后零售销售较前月增长0.5%,路透预估为上升0.4%.

详细数据如下(单位为10亿澳元):

月度零售销售 9月 8月 较前月变动(%) 2011年9月

(经季节调整) 21.59 21.47 +0.5 20.85

8月零售销售修正后为较前月上升0.3%,初值为上升0.2%.(完)

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--编译 孙茉莉;审校 张涛

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