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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 08:44 BJT

〔表格〕澳洲经季节调整后9月商品/服务贸易收支为逆差14.56亿澳元

路透悉尼11月5日电---澳洲统计局周一公布,澳洲经季节调整后9月商品/服务贸易收支为逆差14.56亿澳元,路透调查预估为逆差16.47亿澳元.

以下为详细数据(单位为10亿澳元):

9月 8月

整体出口 24.166 24.324

整体进口 25.623 26.200

商品与服务贸易收支 -1.456 -1.876

浏览统计局相关数据,请点击:(www.abs.gov.au)(完)

浏览澳洲数据相关新闻,请点选[ECI-AU-CMN];其他经济面新闻请点选[ECI|MCE-CMN]

--编译 孙茉莉;审校 张涛

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