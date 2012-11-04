欧洲经济指标预测--11月5日-11月12日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月5日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
--------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月2日-11月9日
0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.3% -0.4%
三个月房价指数(较上年同期) -- -1.2%
11月5日(一)
0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 52.0 52.2
0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负20 负22.2
11月6日(二)
0001 英国BRC零售销售 10月 -- +1.5%
0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负22 负17
0843 意大利Markit服务业PMI 10月 44.5 44.5
0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.2 46.2
综合PMI -- 44.8
0853 德国Markit服务业PMI 10月 49.3 49.3
0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 46.2 46.2
综合PMI 45.8 45.8
0930 英国工业生产(较前月) 9月 -0.6% -0.5%
(较上年同期) -1.6% -1.2%
制造业产出(较前月) 0.3% -1.1%
(较上年同期) -0.8% -1.2%
1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.2% +0.9%
(较上年同期) +2.6% +2.7%
1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.5% -1.3%
11月7日(三)
0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.3% +0.3%
(较上年同期) -0.1% -0.4%
1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.1% +0.1%
(较上年同期) -1.0% -1.3%
1100 德国工业生产(较前月) 9月 -0.5% -0.5%
11月8日(四)
0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 2.9% 2.8%
经季节调整失业率 3.0% 2.9%
0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -1.5% +2.4%
经季节调整进口(较前月) -0.1% +0.3%
0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 顺差168 顺差183
0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差50 逆差53
进口(亿欧元) -- 434.56
出口(亿欧元) -- 381.70
1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 11月 3,750 3,750
利率决定 0.50% 0.50%
1245 欧洲央行利率决定 11月 0.75% 0.75%
11月9日-20日
0001 英国RICS房价差值 10月 -- 负15
11月9日(五)
0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平
(较上年同期) +2.0% +2.0%
消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0745 法国财政预算(亿欧元) 9月 -- 赤字977
0745 法国工业生产(较前月) 9月 -1.0% +1.5%
0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -1.4% +1.7%
(较上年同期) -4.6% -5.2%
0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差49.0 逆差49.7
对全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差89.0 逆差98.4
--------------------------------11月12日当周--------------------------------
11月12日-11月15日
0700 德国批发物价指数(较前月) 10月 -0.3% 1.3%
(较上年同期) 4.9% 4.2%(完)
--编译 王丽鑫;审校 张荻
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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