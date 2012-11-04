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市场报道 | 2012年 11月 5日 星期一 06:35 BJT

****欧洲经济指标预测--11月5日-11月12日****

路透11月5日电---以下为欧洲近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

--------------------------------11月5日当周--------------------------------

11月2日-11月9日

0800 英国Halifax房价指数(较前月) 10月 +0.3% -0.4%

三个月房价指数(较上年同期) -- -1.2%

11月5日(一)

0928 英国Markit/CIPS服务业PMI 10月 52.0 52.2

0930 欧元区Sentix投资者信心指数 11月 负20 负22.2

11月6日(二)

0001 英国BRC零售销售 10月 -- +1.5%

0645 瑞士消费者信心指数 第四季 负22 负17

0843 意大利Markit服务业PMI 10月 44.5 44.5

0848 法国Markit服务业PMI 10月 46.2 46.2

综合PMI -- 44.8

0853 德国Markit服务业PMI 10月 49.3 49.3

0858 欧元区Markit服务业PMI 10月 46.2 46.2

综合PMI 45.8 45.8

0930 英国工业生产(较前月) 9月 -0.6% -0.5%

(较上年同期) -1.6% -1.2%

制造业产出(较前月) 0.3% -1.1%

(较上年同期) -0.8% -1.2%

1000 欧元区PPI(较前月) 9月 +0.2% +0.9%

(较上年同期) +2.6% +2.7%

1100 德国工业订单(较前月) 9月 -0.5% -1.3%

11月7日(三)

0815 瑞士消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月 +0.3% +0.3%

(较上年同期) -0.1% -0.4%

1000 欧元区零售销售(较前月) 9月 -0.1% +0.1%

(较上年同期) -1.0% -1.3%

1100 德国工业生产(较前月) 9月 -0.5% -0.5%

11月8日(四)

0645 瑞士未经季节调整失业率 10月 2.9% 2.8%

经季节调整失业率 3.0% 2.9%

0700 德国经季节调整出口(较前月) 9月 -1.5% +2.4%

经季节调整进口(较前月) -0.1% +0.3%

0700 德国贸易收支(亿欧元) 9月 顺差168 顺差183

0745 法国贸易收支(亿欧元) 9月 逆差50 逆差53

进口(亿欧元) -- 434.56

出口(亿欧元) -- 381.70

1200 英国央行量化宽松规模(亿英镑) 11月 3,750 3,750

利率决定 0.50% 0.50%

1245 欧洲央行利率决定 11月 0.75% 0.75%

11月9日-20日

0001 英国RICS房价差值 10月 -- 负15

11月9日(五)

0700 德国消费者物价指数(CPI)(较前月) 10月终值 持平 持平

(较上年同期) +2.0% +2.0%

消费者物价调和指数(HICP)(较前月) +0.1% +0.1%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

0745 法国财政预算(亿欧元) 9月 -- 赤字977

0745 法国工业生产(较前月) 9月 -1.0% +1.5%

0900 意大利工业生产(较前月) 9月 -1.4% +1.7%

(较上年同期) -4.6% -5.2%

0930 英国对非欧盟地区贸易收支(亿英镑) 9月 逆差49.0 逆差49.7

对全球商品贸易收支(亿英镑) 逆差89.0 逆差98.4

--------------------------------11月12日当周--------------------------------

11月12日-11月15日

0700 德国批发物价指数(较前月) 10月 -0.3% 1.3%

(较上年同期) 4.9% 4.2%(完)

--编译 王丽鑫;审校 张荻

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