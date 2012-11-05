〔美国灾情〕飓风过后美国仍需面对严寒天气,或引发住房危机

路透纽约11月4日电---一场住房危机正逼近纽约市,飓风桑迪(Sandy)的受害者处境艰难,周日在寒冷的天气里却没有暖气供应.而令官员焦急的是,无家可归的居民恐怕将无法在周二的总统大选中投票.

作为美国有史以来最严重的飓风之一,桑迪引发的洪水淹没沿海社区,导致持续近一周的燃料供应不足和停电,纽约和新泽西许多民众没有暖气供应和住所.纽约市长彭博表示,单是纽约市需要解决住房问题的人数就高达3-4万,其中大约有2万人此前居住在公共住房中.

美国国土安全部长纳波利塔诺(Janet Napolitano)周日表示,各个联邦机构正尝试利用公寓和酒店房间来安置因桑迪而无家可归的民众.

昨夜在新泽西州新发现至少两名遇难者,其中一名死于体温过低.桑迪在北美造成的死亡人数已攀升到至少111人.

因为飓风桑迪流离失所的选民周二恐怕无法如期去投票站,这点愈发让人担忧.纽约和新泽西州的城市涌入大量海水,当地一些投票中心已经无法使用.

周日清晨纽约市温度降至39华氏度(4摄氏度),为连日来最低温,晚间预计温度将降至零度左右.提前出现的东北风暴本周预计将到达已遭受重创的新英格兰海岸地区,届时会伴随大风和强降雨.

燃料供应陆续抵达灾区,停电地区的供电亦慢慢恢复.

彭博表示,纽约周边的一些沿海地区将需要"很长,很长一段时间"才能恢复供电,当地建筑物被飓风毁坏.纽约州州长库莫(Andrew Cuomo)称,燃料短缺问题在改善,但问题还将持续"很多天".

美国总统奥巴马下令紧急反应官员跳过政府的种种繁冗手续,不得拖延帮助受灾地区恢复正常的工作.

飓风过后留下的混乱局面给大选的最后几天蒙上阴影,NBC/华尔街日报调查显示,68%的受访者肯定奥巴马应对飓风灾难的表现,只有15%持否定态度.

新泽西州已表态,将允许因飓风而流离失所的选民通过电子邮件投票,而纽约市的约14.3万选民将被分配到其它投票点投票.(完)