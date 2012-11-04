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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 06:46 BJT

****澳新经济指标预测--11月5日-11月12日****

路透11月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月5日当周--------------------------------

11月4-5日

2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.2%

11月5日(一)

2145 新西兰就业成本指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.5%

(较上年同期) +2.1% +2.1%

0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- -3.6%

网络招聘广告(较前月) -- -2.7%

0030 澳洲零售销售 9月 +0.4% +0.2%

第三季 -0.2% +1.4%

0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差16.47 逆差20.27

进口 -- -1%

出口 -- -3%

11月6日(二)

0030 澳洲房价指数 第三季 +0.1% +0.5%

0330 澳洲央行利率决定 11月 3.00% 3.25%

11月7-12日

2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)10月 -- +0.6%

(较上年同期) -- +5.0%

11月7日(三)

2145 新西兰HLFS失业率 第三季 6.7% 6.8%

就业增长(较前季) +0.3% -0.1%

就业参与率 68.5% 68.4%

11月8日(四)

0030 澳洲就业人数(万人) 10月 -- 增加1.45

全职就业人数(万人) -- 增加3.21

就业参与率 65.2% 65.2%

失业率 5.5% 5.4%

2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 +0.4% -0.6%

(较上年同期) +3.6% +4.1%

11月9日(五)

暂无重要经济数据.

----------------------------------11月12日当周-------------------------------

11月12日(一)

0030 澳洲房屋融资 9月 -- +1.8%

投资房屋融资 -- -0.8%

2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9%(完)

--编译 梁睿雪;审校 张荻

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