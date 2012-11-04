澳新经济指标预测--11月5日-11月12日****

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月5日电---以下为澳洲和新西兰近期预定公布的经济数据及官方会议日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
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11月4-5日
2330 澳洲TD-MI通胀指标 10月 -- +0.2%
11月5日(一)
2145 新西兰就业成本指数(较前季) 第三季 +0.5% +0.5%
(较上年同期) +2.1% +2.1%
0030 澳洲ANZ报纸招聘广告(较前月) 10月 -- -3.6%
网络招聘广告(较前月) -- -2.7%
0030 澳洲零售销售 9月 +0.4% +0.2%
第三季 -0.2% +1.4%
0030 澳洲商品服务贸易收支(亿澳元) 9月 逆差16.47 逆差20.27
进口 -- -1%
出口 -- -3%
11月6日(二)
0030 澳洲房价指数 第三季 +0.1% +0.5%
0330 澳洲央行利率决定 11月 3.00% 3.25%
11月7-12日
2100 新西兰房地产协会(REINZ)房价指数(较前月)10月 -- +0.6%
(较上年同期) -- +5.0%
11月7日(三)
2145 新西兰HLFS失业率 第三季 6.7% 6.8%
就业增长(较前季) +0.3% -0.1%
就业参与率 68.5% 68.4%
11月8日(四)
0030 澳洲就业人数(万人) 10月 -- 增加1.45
全职就业人数(万人) -- 增加3.21
就业参与率 65.2% 65.2%
失业率 5.5% 5.4%
2145 新西兰电子卡零售销售(较前月) 10月 +0.4% -0.6%
(较上年同期) +3.6% +4.1%
11月9日(五)
暂无重要经济数据.
----------------------------------11月12日当周-------------------------------
11月12日(一)
0030 澳洲房屋融资 9月 -- +1.8%
投资房屋融资 -- -0.8%
2145 新西兰食品价格指数 10月 -- -0.9%(完)
--编译 梁睿雪;审校 张荻
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