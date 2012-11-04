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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 06:59 BJT

〔东京汇市〕美元指数徘徊于两个月高位,关注美国总统选举

* 美元指数徘徊于两个月高位

* 民调显示美国总统大选选情仍然非常胶着

* 欧元承压,澳元关注澳洲零售销售数据

路透悉尼11月5日电---美元指数周一在亚洲市场徘徊于两个月高位,在美国总统选举存在不确定性的情况下,投资者青睐避险货币.

民调结果显示,奥巴马与罗姆尼在全美的支持率不相上下.[ID:nSB2083009]

美国就业数据良好,而10月欧元区制造业连续第15个月萎缩,也促使投资者看好美元而看淡欧元.

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