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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 07:04 BJT

全球外汇市场11月5日主要消息

(除特别说明外,均为GMT时间)

11月5日(一)

0030 - 澳洲10月ANZ报纸招聘广告

0030 - 澳洲9月零售销售

0030 - 澳洲9月商品服务贸易收支

0928 - 英国10月Markit/CIPS服务业采购经理人指数(PMI)

0930 - 欧元区11月Sentix投资者信心指数

1500 - 美国10月ISM非制造业指数

1500 - 美国10月就业指数

注:路透中文快讯未必会另行报导上述相关新闻.(完)

--编译 孙茉莉;审校 王丽鑫

全球重要经济事件一览表......................[M/DIARYCN]

全球外汇市场主要消息.......................[MI/DIARYCN]

新兴市场重要经济事件预告......................[EMRG/CN]

美国上市公司业绩公布日程表..................[US/RESFCN]

金融市场假期一览表.............................[HOL/CN]

重要政经日程--华盛顿..[US/DIARYCN] 日本...[JP/DIARYCN]

--中国....[CN/DIARYCN] 香港...[HK/DIARYCN]

--台湾....[TW/DIARYCN]

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