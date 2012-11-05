美国与加拿大经济指标预测--11月5日-11月12日****

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透11月5日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:
GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值
----------------------------------11月5日当周--------------------------------
11月5日(一)
1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -3.0% +7.9%
1500 美国就业指数 10月 -- 107.9
1500 美国ISM非制造业指数 10月 54.5 55.1
非制造业企业活动指数 58.0 59.9
11月6日(二)
1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月3日当周 -- +0.5%
1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月3日当周 -- +1.8%
1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 68.5
经季节调整PMI 58.2 60.4
11月7日(三)
1200 美国抵押贷款指数 11月2日当周 -- 808.0
再融资指数 -- 4,465.8
2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加101 增加181.2
11月8日(四)
1315 加拿大房屋开工年率(万户) 10月 21.15 22.02
1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.2% +0.2%
1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差450 逆差442.2
1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月3日当周 37 36.3
初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.7
续请失业金人数(万人) 10月27日当周 325.4 326.3
1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差15.0 逆差13.2
出口(亿加元) 9月 -- 374.7
进口(亿加元) -- 387.9
11月9日(五)
1330 美国进口价格 10月 -0.1% +1.1%
出口价格 +0.2% +0.8%
1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 83.0 82.6
现况指数 88.8 88.1
预期指数 79.6 79.0
1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.4% +0.5%
趸售销售 +0.8% +0.9%
1530 美国ECRI一周领先指标 11月2日当周 -- 126.6
----------------------------------11月12日当周--------------------------------
11月12日(一)
暂无重要经济数据.(完)
--整理 王翔琼;审校 王丽鑫
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选