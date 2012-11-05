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市场报道 | 2012年 11月 5日 星期一 08:34 BJT

****美国与加拿大经济指标预测--11月5日-11月12日****

路透11月5日电---以下为美国和加拿大近期预定公布的经济数据及官方活动日程:

GMT时间 经济指标/活动 公布时段 预估值 前值

----------------------------------11月5日当周--------------------------------

11月5日(一)

1330 加拿大建筑许可(较前月) 9月 -3.0% +7.9%

1500 美国就业指数 10月 -- 107.9

1500 美国ISM非制造业指数 10月 54.5 55.1

非制造业企业活动指数 58.0 59.9

11月6日(二)

1245 美国ICSC/高盛连锁店销售(较前周) 11月3日当周 -- +0.5%

1355 美国Redbook连锁店销售(较上年同期) 11月3日当周 -- +1.8%

1500 加拿大Ivey采购经理人指数(PMI) 10月 -- 68.5

经季节调整PMI 58.2 60.4

11月7日(三)

1200 美国抵押贷款指数 11月2日当周 -- 808.0

再融资指数 -- 4,465.8

2000 美国消费者信贷(亿美元) 9月 增加101 增加181.2

11月8日(四)

1315 加拿大房屋开工年率(万户) 10月 21.15 22.02

1330 加拿大新屋价格(较前月) 9月 +0.2% +0.2%

1330 美国国际贸易收支(亿美元) 9月 逆差450 逆差442.2

1330 美国一周初请失业金人数(万人) 11月3日当周 37 36.3

初请失业金人数四周均值(万人) -- 36.7

续请失业金人数(万人) 10月27日当周 325.4 326.3

1330 加拿大贸易收支(亿加元) 9月 逆差15.0 逆差13.2

出口(亿加元) 9月 -- 374.7

进口(亿加元) -- 387.9

11月9日(五)

1330 美国进口价格 10月 -0.1% +1.1%

出口价格 +0.2% +0.8%

1455 路透/密西根大学美国消费者信心指数 11月初值 83.0 82.6

现况指数 88.8 88.1

预期指数 79.6 79.0

1500 美国趸售(批发)库存 9月 +0.4% +0.5%

趸售销售 +0.8% +0.9%

1530 美国ECRI一周领先指标 11月2日当周 -- 126.6

----------------------------------11月12日当周--------------------------------

11月12日(一)

暂无重要经济数据.(完)

--整理 王翔琼;审校 王丽鑫

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