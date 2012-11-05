美国与加拿大经济指标预测--11月5日-11月12日****

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力

自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。