(重温稿)〔美国债市〕长期公债价格下滑,因美国就业数据暗示通胀上升

路透纽约11月2日电---美国长债价格周五下滑,此前美国就业数据优于预期暗示就业市场复苏可能最终暗示消费者物价上升,而交易商将焦点转向下周进行的美国总统选举.

美国劳工部公布的10月美国非农就业岗位增幅超过分析师最高的预估值,令30年期公债承压.

"如果经济在改善,债市对此的解读是美国通胀可能略为上升,较之短债,这对长期的负面影响较大,"Payden & Rygel高级分析师Jeffrey Cleveland说.

30年期公债价格US30YT=RR下滑7/32,收益率从周四尾盘的2.91%升至2.919%.

美国劳工部周五公布的数据显示,10月美国非农就业岗位增加17.1万个,远胜预期的增加12.5万个.此外8月和9月的非农就业数据合计上修幅度达8.4万个.[ID:nSB2082643]

数据可能扶助总统奥巴马在总统选举中成功连任.交易商在权衡奥巴马能击败对手罗姆尼胜出的机率,以及衡量哪一位当选对美国债市的影响如何.

"我们预期,如果罗姆尼胜出,金融市场下意识反应是积极的(风险交易增加),如果奥巴马再获连任,金融市场将无甚反应,"丹斯克银行Signe Roed-Frederiksen说.

"焦点将很快转向国会再度召集后就财政悬崖的协商,"他说.

不过,分析师称就业数据不可能使美国联邦储备理事会(美联储,FED)对其目前的宽松货币政策作出妥协.

"收入没有真正增长,如果收入不增长,支出怎会增加?"Wilmington Broad Market Bond Fund副总裁及投资组合经理Wilmer Stith说,"经济还没有脱离困境."

Wells Fargo Funds Management LLC首席固定收入策略师Jim Kochan注意到过去几周公债都"在区间交投".

"就业报告数据良好,很常见的是,当公债市场迎来较强的经济数据时,公债将下跌,之后再次平静下来."

10月失业率小升0.1个百分点至7.9%,但主要是因为较多工人回到劳动市场.只有正在找工的人被计算作失业者.

IFR报告,较预期强劲的就业报告、本周因超级风暴桑迪吹袭纽约令交易日减少及发行商在下周总统选举前加大力度,提振了美国投资级别公司债市场的债券发行.

共有11宗交易公布,包括微软(MSFT.O)发行三批公司债,健康保险业者Aetna (AET.N)发行20亿美元公司债,及Verizon (VZ.N)发行四批公司债.

"飓风桑迪吹袭,使我们原本计划在本周的发行挤在最后两个交易日进行,且非农就业数据正面,周二总统选举,人人都觉时应该避险,要在今天完成交易,"一美国大型银行的债券资本市场(debt capital markets)主管说.

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价格 变动 收益率%

两年期公债US2YT=RR 99-30/32 (+) 0.286

五年期公债US5YT=RR 100-04/32 (+02/32) 0.728

10年期公债US10YT=RR 99-03/32 (+01/32) 1.728

30年期公债US30YT=RR 96-21/32 (-07/32) 2.919 (完)

--编译 利棣儿;审校 李军

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