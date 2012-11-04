〔日本个股〕丰田汽车将提高年度营业利润预估--日本放送协会(NHK)

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透东京11月5日电---日本放送协会(NHK)周一援引身份不明消息人士报导称,日本丰田汽车(7203.T)将把当前会计年度的营业利润预估提高至约1.05万亿(兆)日圆(130.4亿美元),原为1万亿日圆.
NHK报导称,尽管在中国市场的销售因领土争端而表现疲弱,但在北美与东南亚的销售强劲,而且削减成本亦使丰田受益.
丰田汽车定于今日0600GMT公布季度财报.(完)
--编译 张涛;审校 于春红
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。