版本:
中国
货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 07:32 BJT

〔日本个股〕丰田汽车将提高年度营业利润预估--日本放送协会(NHK)

路透东京11月5日电---日本放送协会(NHK)周一援引身份不明消息人士报导称,日本丰田汽车(7203.T)将把当前会计年度的营业利润预估提高至约1.05万亿(兆)日圆(130.4亿美元),原为1万亿日圆.

NHK报导称,尽管在中国市场的销售因领土争端而表现疲弱,但在北美与东南亚的销售强劲,而且削减成本亦使丰田受益.

丰田汽车定于今日0600GMT公布季度财报.(完)

--编译 张涛;审校 于春红

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐