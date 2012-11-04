(重温稿)〔美国股市〕收跌,回吐稍早受就业数据提振录得的涨幅

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 美国10月非农就业岗位增长超过预期
* 能源股表现滞后,雪佛龙拖累道指走低
* 道指收跌1.1%,标普500指数收挫0.9%,Nasdaq指数回落1.3%
路透纽约11月2日电---美国股市周五收跌,回吐稍早受强于预期的就业数据提振录得的涨幅.受飓风桑迪的袭击,股市在本周前两天休市.
能源股是大盘的一大拖累,因美国第二大石油公司雪佛龙(CVX.N)公布的季度获利不及预期.该股劲挫2.9%,报108.26美元,是对道指拖累最大的个股之一.
美元走强也重创能源和材料股.最终,标普500指数10大类股受卖盘打压全部收跌.
本周,道指收跌0.1%,标普500指数上扬0.2%,Nasdaq指数回落0.2%.
因飓风桑迪袭击美国东北部,美国股市在本周一和周二休市两天.
"股市开盘走强,因美国非农就业数据强于预期.市场稍后走低.由于本周前两天休市,目前很难判断股市未来的走向,这真是很不寻常的一周,"D.A. Davidson & Co的首席市场策略师Fred Dickson表示.
从纽约城的史坦顿岛到新泽西州的海边小镇,救援人员和政府官员们周五继续处理飓风桑迪造成的大范围破坏,同时,桑迪造成的死亡人数不断攀升,燃料短缺情况日益加重.
美国劳工部周五公布的数据显示,10月美国非农就业岗位增加17.1万个,远胜预期的增加12.5万个.此外8月和9月的非农就业数据合计上修幅度达8.4万个.失业率小升至7.9%,因更多的人重新开始找工作.[ID:nSB2082643]这是乐观的经济信号.
今日公布的就业数据是下周二美国大选举行前的最后一个重大数据,它可能会推高总统奥巴马的支持率,尽管民调仍显示,奥巴马和罗姆尼的支持率不相上下.
雪佛龙是标普500指数中权重第二大的个股.标普能源指数.GSPE回落1.7%,是标普指数10大类股中跌幅最大的板块之一.美元走强导致原油价格走低,这也损及能源股.
标普材料股指数.GSPM急跌2%,因Newmont Mining Corp (NEM.N)暴跌8.4%,报48.74美元,之前,该公司报告的获利不及预期.
根据汤森路透数据,截至周五,迄今已公布业绩的378家标普500指数成分股企业中,61.9%的获利超过预期,与1994年以来62%的季度均值一致.
营收状况不尽人意,仅有38.2%的企业营收超预期,远低于2002年以来68%的季度均值,和55%的过去四年均值.
"总得来说,市场呈现下行趋势,主要是与令人失望的第三季营收报告有关,"Dickson表示.
道琼工业指数.DJI收跌139.46点,或1.05%,至13,093.16点;标准普尔500指数.SPX收跌13.39点,或0.94%,至1,414.20点.Nasdaq指数.IXIC回落37.93点,或1.26%,至2,982.13点.
标普500指数自9月14日触及的近期高位回落了3.5%,且低于50日移动均线,因投资者在美国大选前持谨慎态度,且年底美国政府预算磋商的形势十分严峻.
星巴克(SBUX.O)跳升9.1%,报50.84美元,该公司之前上调会计年度获利预估,因其最大市场美国市场销售超过预期,给该公司带来了美国餐饮行业近几个月久违了的乐观情绪.
高档家具零售商Restoration Hardware (RH.N)首日上市飙升29.6%,报31.10美元.该公司的首次公开募股(IPO)定价为24美元,在预期区间的高端.该股日高为33.15美元,较IPO价格高出38.1%.
Verizon (VZ.N)称,预计第四季业绩将因飓风桑迪而大受影响,但目前无法预估影响的严重程度.该股回落1.4%,报44.52美元.
纽约证交所、美国证交所和Nasdaq市场的总成交量为约63.5亿股,略低于65亿股的年内日成交均值.
纽约证交所涨跌股之比为约3:7,Nasdaq市场约为1:3.(完)
--编译 母红;审校 李军
美国股市.................[.NCN] 标准普尔主要分类指数...<0#.GSPMAJOR>
美股一周展望...........[.N/OCN] 纽约证交所最活跃个股..........AV.N
美股盘前/盘后........[XHR/USCN] Nasdaq最活跃个股..............AV.O
美股ADR收盘报导........[ADR/CN] 纽约证交所涨幅居前个股........PG.N
美股业绩公布日程....[US/RESFCN] 纽约证交所跌幅居前个股........PL.N
股市新闻..............[STX-CMN] Nasdaq涨幅居前个股............PG.O
美股盘中英文报导...[STXNEWS/US] Nasdaq跌幅居前个股............PL.O
中港台科技媒体及通讯类股在美上市报价一览表...................[CTMT/CN]
英国股市报导.............[.LCN] 德法股市报导.................[.EUCN]
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。