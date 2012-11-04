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货币新闻 | 2012年 11月 5日 星期一 07:47 BJT

《一周经济焦点》中美欧政治大事频繁,或改变全球经济未来走向

* 美国大选后市场关注点将转向艰难的财政谈判

* 中国领导人换届

* 若希腊拒绝撙节,欧元区新风暴隐现

撰稿 全球经济主编魏伦

路透伦敦11月4日电---未来一周政治大事频繁,有一场大选,领导人换届,以及分两次进行的国会投票,每件事都有可能改变未来几年全球经济的走向.

周二美国白宫和国会将面临大选.两天后中国共产党召开十八大.

全球最大的这两个经济体同时更换国家领导人,这是史无前例的.难怪投资者会如此屏气凝神.

然而小小的希腊将对是否接受就业改革和更多撙节措施进行两次投票,对金融市场的短期冲击可能更大.

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