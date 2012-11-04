《一周经济焦点》中美欧政治大事频繁,或改变全球经济未来走向

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
* 美国大选后市场关注点将转向艰难的财政谈判
* 中国领导人换届
* 若希腊拒绝撙节,欧元区新风暴隐现
撰稿 全球经济主编魏伦
路透伦敦11月4日电---未来一周政治大事频繁,有一场大选,领导人换届,以及分两次进行的国会投票,每件事都有可能改变未来几年全球经济的走向.
周二美国白宫和国会将面临大选.两天后中国共产党召开十八大.
全球最大的这两个经济体同时更换国家领导人,这是史无前例的.难怪投资者会如此屏气凝神.
然而小小的希腊将对是否接受就业改革和更多撙节措施进行两次投票,对金融市场的短期冲击可能更大.
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透北京2月26日 - 中国央行副行长潘功胜日前表示，目前境外投资者投资占中国债券市场比重约1.2%，还有很大增长潜力；下一步，央行将继续积极推进完善各项配套政策安排，为境外投资者提供更加友好、便利的投资环境。
路透上海2月26日 - 香港东英金融投资公司与中国磁晅资本周日签订合作协议，双方成立合伙企业，专注于投资通过互联网改造后可以成为行业巨无霸的传统企业，首期基金规模30亿人民币。