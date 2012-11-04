〔企业并购〕加拿大对中海油竞购Nexen的审查期延长至12月10日

中国证券：资本市场监管必须稳中求进，要增加高质量上市公司数量--证监会主席
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
路透11月2日电---加拿大表示,其已将中海油(0883.HK)以151亿美元竞购加拿大石油生产商Nexen Inc NXY.TO的审查期限延长一个月至12月10日.
加拿大联邦政府正在进行审查,以确定中国国有企业中海油的收购是否会为加拿大带来"纯收益."
中海油7月决定收购Nexen,发起了中国规模最大的海外并购案.Nexen的全球资产包括油砂和页岩气.
"根据加拿大投资法(Investment Canada Act),中海油收购Nexen Inc.的审查期限已被延长至2012年12月10日,"加拿大工业部长Christian Paradis在声明中称.
此次延期将使加拿大政府有更多时间就外资收购加拿大企业制定全面指导方针.加拿大政府希望在就中海油竞购一事做出裁决的同时,发布该指导框架.(完)
--编译 于春红;审校 张涛
路透北京2月26日 - 中国证监会主席刘士余周日表示，中国资本市场监管发展在任何时候都必须牢牢坚持稳中求进的总基调，这是基本原则；而资本市场的根本动力来自于分享实体经济发展的成果，要增加高质量上市公司的数量。
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