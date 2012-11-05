〔路透调查〕分析师认为10月就业数据对美总统大选影响不大(更新版)

欧洲汇市：英镑下滑，投资人为美国总统特朗普今日讲话作准备
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
(新增细节)
路透纽约11月2日电---周五公布的路透调查显示,美国10月非农就业岗位增幅大于预期,失业率小幅上升,对美国大选将产生中性或微小的影响.
24名分析师称,就业数据对下周二的总统选举将产生"中性"影响,15名分析师称该数据的影响微不足道.10名分析师认为将产生重大影响,四名认为影响极小,一名则认为影响极大.
美国政府周五公布,10月非农就业岗位增加17.1万个,高于9月增加的14.8万个.不过10月失业率升高0.1个百分点至7.9%.
招聘活动增加被视为经济的乐观迹象.经济低迷一直拖累总统奥巴马的选情.共和党对手罗姆尼(Mitt Romney)常常指责失业水平居高不下是奥巴马的败绩.
45名分析师对风暴桑迪影响的预估中值为,导致第四季国内生产总值(GDP)损失0.2%.
46名分析师对美国联邦储备理事会(美联储, FED)第三轮量化宽松总额的预测中值为6,150亿美元.这与10月5日预测的6,000亿美元接近.
按照第三轮量化宽松,美联储将每月购买约400亿美元抵押贷款支持债券.
55名受访分析师中,有44名预计美联储卖短买长(扭转操作,twist operation)12月底到期后,第三轮量化宽松将包括购买公债.
卖短买长是为了降低抵押贷款等长期利率.(完)
--编译 王丽鑫;审校 张涛
英镑兑美元周一最低跌至1.2384美元，创两周最低，因有报导称，苏格兰民族主义者准备要求新一轮独立公投，可能最早在3月份进行，与政府计划正式触发退欧条款时间差不多。
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。