〔路透调查〕分析师认为10月就业数据对美总统大选影响不大(更新版)

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路透纽约11月2日电---周五公布的路透调查显示,美国10月非农就业岗位增幅大于预期,失业率小幅上升,对美国大选将产生中性或微小的影响.

24名分析师称,就业数据对下周二的总统选举将产生"中性"影响,15名分析师称该数据的影响微不足道.10名分析师认为将产生重大影响,四名认为影响极小,一名则认为影响极大.

美国政府周五公布,10月非农就业岗位增加17.1万个,高于9月增加的14.8万个.不过10月失业率升高0.1个百分点至7.9%.

招聘活动增加被视为经济的乐观迹象.经济低迷一直拖累总统奥巴马的选情.共和党对手罗姆尼(Mitt Romney)常常指责失业水平居高不下是奥巴马的败绩.

45名分析师对风暴桑迪影响的预估中值为,导致第四季国内生产总值(GDP)损失0.2%.

46名分析师对美国联邦储备理事会(美联储, FED)第三轮量化宽松总额的预测中值为6,150亿美元.这与10月5日预测的6,000亿美元接近.

按照第三轮量化宽松,美联储将每月购买约400亿美元抵押贷款支持债券.

55名受访分析师中,有44名预计美联储卖短买长(扭转操作,twist operation)12月底到期后,第三轮量化宽松将包括购买公债.

卖短买长是为了降低抵押贷款等长期利率.(完)