〔日本个股〕丰田汽车7-9月获利料增加两倍,需要更多时间展示其变化

路透东京11月5日电---对于多数企业说,季度获利增加两倍至近30亿美元,销量超过全球竞争对手,将是令人欣喜的好消息,但对于日本最大汽车制造商丰田汽车(7203.T)来说,目前说其已脱离数年来的危机,还为时尚早.

丰田汽车周一稍后可能将公布7-9月一季净利为2,288亿日圆(合29亿美元),是上年同期的近三倍.去年此时该公司正努力摆脱损及其供应链的日本强震和海啸,以及泰国洪水的影响.

今年丰田汽车在其最大市场美国以及东南亚市场销售好转.今年前九个月,丰田汽车及其集团企业共销售740万辆汽车,高于其他任一汽车制造商.

较之日产汽车(7201.T)和本田汽车(7267.T),丰田汽车不太可能调降全年财测,尽管9月和10月其在中国的销售实际上下降一半,因中日岛屿之争引发中国人对日本产品的强烈抵制.