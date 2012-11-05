〔美国金融〕飓风桑迪对保险公司的冲击可能不会过大--Barron's

路透纽约11月4日电---财经周刊Barron's 11月5日版的一篇报导称,飓风桑迪造成的损失对Chubb Corp (BK.N)等保险公司的冲击,可能不会像投资者担心的那样严重.

Barron's称,Keefe Bruyette & Woods的财险分析师Cliff Gallant设定的Chubb目标股价在88美元,该股上周五在纽约证交所收报74.48美元.

"第四季会很难看.一定会那样."Barron's援引Gallant的话称."但这些不会是要命的损失.保险公司支付保险赔付可能无需动用老本."(完)