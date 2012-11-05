〔美国金融〕飓风桑迪对保险公司的冲击可能不会过大--Barron's

欧元区金融：欧洲央行称此轮压力测试将检验银行应对利率大幅变动的能力
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透纽约11月4日电---财经周刊Barron's 11月5日版的一篇报导称,飓风桑迪造成的损失对Chubb Corp (BK.N)等保险公司的冲击,可能不会像投资者担心的那样严重.
Barron's称,Keefe Bruyette & Woods的财险分析师Cliff Gallant设定的Chubb目标股价在88美元,该股上周五在纽约证交所收报74.48美元.
"第四季会很难看.一定会那样."Barron's援引Gallant的话称."但这些不会是要命的损失.保险公司支付保险赔付可能无需动用老本."(完)
--编译 白云;审校 王丽鑫
自金融危机开始以来，欧洲央行实施的超低或负利率政策蚕食了银行的利润率，导致银行的风险增加，回报减少，引发市场担忧，一旦货币政策被收紧，银行将如何应对。
路透约翰内斯堡2月28日 - 南非兰特周二下跌，因美国总统特朗普今日晚间在国会发表演说前，风险需求下降，新兴市场资产走势挣扎，缺乏方向。
ECB为欧洲央行 以上为即时重要消息提示,路透中文快讯将暂不做进一步报导.欲浏览英文报导全文,请点选