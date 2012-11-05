〔美国FED〕美联储专注于提振就业不会引发通胀-威廉姆斯(更新版)

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路透盐湖城11月2日电---旧金山联邦储备银行总裁威廉姆斯周五表示,美国联邦储备理事会(美联储,FED)在不引发通胀的情况下,有大量的空间利用货币政策促进就业.

"失业理应是当前货币政策的重中之重,"威廉姆斯说道."在不产生过多价格上行压力的情况下,我们有充足的空间利用货币政策来刺激经济."

威廉姆斯称,若就业市场不见改善,美联储可以扩大资产购买计划,购买抵押支持证券(MBS)以外的其他资产.

若美联储新一轮的政策不见效果或者带来问题,他称,"我们将会调整,甚至是结束它们."

不过到现在为止,他称美联储的政策"正发挥预期中的功效",有助于推动30年期抵押贷款利率至低点,以刺激经济增长.