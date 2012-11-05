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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 08:13 BJT

〔日本股市〕开低,日圆走软料支撑出口类股

路透东京11月5日电---日本股市日经指数周一开低,追随美国股市跌势,不过日圆走软有可能限制出口类股跌势.

日经指数.N225跌0.5%至9,008.42点.东证股价指数.TOPX跌0.4%至749.13点.(完)

--编译 白云;审校 戴素萍

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