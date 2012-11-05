《中国报摘》--中国证券报11月5日

* 头版头条:

--中国共产党第十七届中央委员会第七次全体会议于11月1日-4日在北京举行,会议决定中国共产党第十八次全国代表大会于2012年11月8日在北京召开,全会确认中央政治局此前作出的给予薄熙来开除党籍的处分.

* 其他:

--中国证券业协会发布《证券公司直接投资业务规范》,规范扩大券商直接投资业务范围,规定直投子公司可以进行与股权相关的债权投资,或投资于与股权投资相关的其他投资基金.

--银监会新闻发言人杨家才表示,截至9月底,今年保障房信贷增幅达47.6%,较银行业平均贷款增幅高30多个百分点.截至9月底,各家银行投入保障性安居工程的贷款余额达6,139亿元人民币.

--中国财政部财政科学研究所所长贾康表示,四季度经济增速将有所回升,全年经济一定能实现7.5%以上增速;当前经济企稳筑底回升的惯性将在明年一季度得到体现,明年一季度的经济指标会比较好.

--第112届中国进出口商品交易会周日闭幕.截至周六,本届广交会出口成交326.8亿美元,较上届下降9.3%,特别是对欧美日市场出口额降幅明显,采购商与会总人数较上届减少10.26%.

--国家信息中心宏观政策动向课题组的报告认为,应加快利率市场化进程,选择具有硬约束的金融机构,逐步放开替代性金融产品价格,并有计划、有步骤地逐步扩大对人民币存款利率上限和贷款利率下限的区间,最终实现存、贷款利率完全市场化.(完)

--整理 边竞; 审校 张喜良

注:路透并未对以上相关报导进行核实,无法担保其准确性.

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