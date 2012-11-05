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亚洲 | 2012年 11月 5日 星期一 08:17 BJT

《汇市简讯》澳元/新西兰元技术面:进入关键支撑区域

2354 GMT

* 澳元/新西兰元跌破1.26支撑位,将下看50-61.8%的费波纳奇回档支撑位

* 向下通道的较低趋势线切入位在1.25(亦为61.8%费波纳奇回档位)

* 若跌破1.25将下探新低

* 如果汇价开始显示触底迹象,将成为看涨讯号

* 相关图表:(link.reuters.com/zaq73t)

(完)

--编译 白云;审校 于春红

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