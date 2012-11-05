《汇市简讯》澳元/新西兰元技术面:进入关键支撑区域

国际油市：亚洲石脑油裂解价差延续升势，因需求强劲而供给迟缓
路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
2354 GMT
* 澳元/新西兰元跌破1.26支撑位,将下看50-61.8%的费波纳奇回档支撑位
* 向下通道的较低趋势线切入位在1.25(亦为61.8%费波纳奇回档位)
* 若跌破1.25将下探新低
* 如果汇价开始显示触底迹象,将成为看涨讯号
* 相关图表:(link.reuters.com/zaq73t)
(完)
--编译 白云;审校 于春红
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路透新加坡2月28日 - 亚洲石脑油裂解价差周二延续升势，升至五日高位每吨90.05美元，因近期需求强劲，而从西方至亚洲的船货到岸迟缓。
路透迪拜2月28日 - 周二普氏窗口的浓厚买兴提振亚洲380-cst高硫燃料油现货价差涨至一个月高位，引发市场揣测这可能标志着一波交易的开始。
吉隆坡的交易员表示，棕榈油追随了CBOT豆油的上升走势。另有一位交易员表示，由于缺乏看涨信号，未来几天棕榈油或维持区间震荡的走势。